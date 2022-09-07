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ТАСС

Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

В качестве основной цели деятельности учреждений указывают ремонт бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны России. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное казенное учреждение "71-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

В качестве основной цели деятельности учреждений указывается ремонт бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны. В распоряжении говорится о необходимости обеспечить государственную регистрацию учреждений в четырехмесячный срок.

Для строительства 71-го завода выделен участок площадью 194 тыс. кв. м в Раменском (Московская область). 72-й завод будет располагаться в Каменске-Шахтинском (Ростовская область) на участке площадью свыше 257 тыс. кв. м. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
07.09.2022 08:30
Под Москвой и так тесно, строили бы лучше ремонтный завод на месте бывшего Владимирского тракторного завода.
0
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