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ТАСС

Производитель спутников "Глонасс" разработал электромагнитный космический двигатель

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«ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»
Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Олег Яковлев/РБК

Разработка содержит индукционные устройства, которые поровну расположены на двух платформах, закрепленных штангами на посадочных местах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) разработало электромагнитный двигатель, необходимый для космических аппаратов. Соответствующая заявка на изобретение распространена Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Электромагнитный космический двигатель, преобразующий непосредственно электрическую энергию от источника постоянного тока на борту космического аппарата (КА) в кинетическую энергию", - говорится в документе.

Как уточняется в заявке, двигатель содержит индукционные устройства, которые поровну расположены на двух платформах, закрепленных штангами на посадочных местах. Они в свою очередь находятся диагонально противоположно от центра масс космического аппарата. Расстояния от центров посадочных мест до центра масс аппарата производят равенство плеч сил.

Также двигатель содержит соленоид с неферромагнитной трубкой, магнитомягкий магнитный экран и жесткое соединение соосных соленоида и магнитного экрана. "Его размер (имеется в виду размер экрана - прим. ТАСС) перекрывает возможность прямого взаимодействия магнитных полей Земли и ИУ (индукционной установки - прим. ТАСС) со стороны ближайшего к экрану торца сердечника соленоида", - говорится в документе.

АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева является производителем навигационных спутников "Глонасс", спутников связи "Гонец", спутников-ретрансляторов "Луч". С 2020 года предприятию переданы работы по созданию и запуску космического аппарата "Ангосат-2" для Анголы на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1". 

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Страны
Ангола
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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