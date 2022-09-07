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ТАСС

Премьер Украины заявил о потерях страны от военных действий в $326 млрд

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

По информации Дениса Шмыгаля, $105 млрд необходимо будет потратить на восстановление разрушенных объектов, передает издание "Страна"

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о потерях страны от военных действий, сумма которых составляет $326 млрд. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Страна".

По информации издания, Шмыгаль на заседании Совета ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе сказал, что Украина оценивает свой ущерб от военных действий в $326 млрд. Премьер-министр добавил, что эту сумму правительство Украины смогло верифицировать совместно с экспертами Всемирного банка. По информации Шмыгаля, $105 млрд необходимо будет потратить на восстановление разрушенных объектов.

В середине апреля в интервью газете Financial Times министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб, причиненный гражданской и военной инфраструктуре страны с момента начала специальной военной операции РФ, составил $270 млрд.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру. 

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