Власти США поддержали Украину. И подставили американцев

Американцы расплачиваются за "непоколебимую поддержку", которую Украине оказывает правительство США

Крупномасштабная кампания по вооружению Украины ведется в отсутствие четко сформулированной миссии и целей, пишет The Federalist. Участие Вашингтона в этом конфликте обернется очередным поражением Америки в опосредованной войне, предупреждает автор статьи.

Та бессмысленная поддержка, которую американское правительство оказывает Украине, контрпродуктивна. Она делает мир неготовым к потенциальному конфликту в будущем.

Кэтрин Томпсон (Katherine Thompson)

Каким должен быть размер военной помощи Украине, чтобы Соединенные Штаты её не одобрили? Существует ли этот порог? Только за последние две недели администрация Байдена обязалась предоставить Киеву поддержку в области безопасности на сумму почти в четыре миллиарда долларов, выделив три миллиарда и 775 миллионов долларов отдельными пакетами. Общая сумма военной поддержки, которая была предоставлена Украине с момента вступления Джо Байдена в должность президента в январе 2021 года, уже составила баснословные 13,5 миллиарда долларов, и эта цифра продолжит расти.

Особенно пагубной чертой этой "оружейной щедрости" является отсутствие четкой конечной цели в самом конфликте – это уже превратилось в уродливую отличительную черту опосредованных войн, в которых Соединенные Штаты участвуют. Когда американских лидеров спрашивают о том, как долго продлится конфликт на Украине и, соответственно, как долго мы будем оказывать ей военную помощь, их ответы все чаще представляют собой вариации на тему "бесконечно".

Такая позиция слишком аморфна, она не предусматривает никаких границ. Она все глубже втягивает Соединенные Штаты в то, чтобы спонсировать европейскую систему безопасности и повторять прежние ошибки, которые совершал Вашингтон, вооружая своих ставленников.

Очередной пакет военной помощи, о котором было недавно объявлено, указывает на полное отсутствие сдержанности у американских лидеров. "Соединенные Штаты берут на себя обязательство поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это будут многолетние инвестиции в укрепление мощи вооруженных сил Украины", – заявило Министерство обороны США, объявляя о новом пакете помощи Украине в День независимости страны.

Более того, оружие на сумму в 3,5 миллиарда из этого почти 4-миллиардного пакета будет произведено предприятиями оборонной промышленности США, а не взято из уже имеющихся американских запасов. Это приятный бонус и дополнительные гарантии рабочих мест для военно-промышленного комплекса страны.

Взявшись быстро и решительно вооружать Украину, Конгресс и Белый дом, очевидно, забыли позаботиться о том, чтобы вооружения на миллиарды долларов действительно попадали в руки украинских военных, а не оказывались на черном рынке.

Во время июльской пресс-конференции один высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сказал: "Мы не отслеживаем оружие. Честно говоря, мы очень рады, что украинцы применяют оружие, которое мы им предоставляем. Мы не наблюдаем никаких признаков того, что оно уходит куда-то еще, кроме как на борьбу с русскими". Весьма примечательное заявление с учетом того, что перемещение оружия никак не отслеживается.

Стремительные поставки вооружений, обеспечивающие Соединенные Штаты новыми контрактами на производство оружия на многие годы вперед, а также полное отсутствие какого-либо контроля над его доставкой готовят почву для того, что участие Вашингтона в украинском конфликте обернется очередным провалом Америки в опосредованной войне, которая не приносят никакой значимой пользы интересам национальной безопасности нашей страны.

Каким будет приемлемый вариант окончания этого конфликта, который заставит Соединенные Штаты прекратить оказывать Украине военную помощь? Крупномасштабная кампания по вооружению Киева ведется в отсутствие четко сформулированной миссии и целей. Такие модные нынче словосочетания, как "долгосрочные успехи", "несокрушимая сила" и "защита демократии", не заключают в себе никакого практического смысла.

Вторя своим европейским коллегам, Байден заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Но неспособность американских лидеров связать миллиарды долларов, выделяемых на помощь Киева, с необходимостью отреагировать на реальную угрозу, непосредственно затрагивающую интересы безопасности США, является симптомом более серьезной проблемы. Европейские державы десятилетиями полагались на систему обороны, которую финансировали Соединенные Штаты через НАТО. Это привело к сокращению расходов на оборону и снижению боеготовности на континенте. Но вместо того, чтобы надавить на Европу и заставить ее взять на себя большую долю ответственности за оказание помощи Украине, Соединенные Штаты приняли в НАТО еще два государства, чьи вооруженные силы плохо оснащены.

Такая дихотомия заключает в себе серьезную проблему, потому что она дает Киеву и крупнейшим членам НАТО право решать за Соединенные Штаты, какими должны быть приемлемые объемы поставок вооружений и условия для завершения конфликта, а также навязывать этот кризис в качестве ключевого приоритета национальной безопасности США. Украина уже позволяет себе такие вольности.

Отвечая на вопрос об американцах, которых беспокоят масштабы помощи Украине, президент Владимир Зеленский сказал: "Пока мы противостоим наступлению русских, моральная целостность Соединенных Штатов будет сохраняться, то есть мы отдаем наши жизни за ваши ценности и за совместную безопасность мира. Инфляция – ничто, COVID – ничто".

При всем уважении к Зеленскому, американские семьи, сталкивающиеся со стремительным ростом стоимости жизни, имеют полное право скептически относиться к той безудержной и бесцельной поддержке, которую их правительство оказывает Украине в конфликте, формальным участником которого Соединенные Штаты даже не являются. Более того, недавно Зеленский заявил, что его страна будет сражаться с Россией "без уступок и компромиссов". Такая позиция Киева ставит Соединенные Штаты в крайне неудобное положение, лишая их возможности предлагать мирные переговоры.

Вашингтон вмешался в украинский конфликт в тот самый момент, когда было объявлено о первом пакете военной помощи Киеву. Ввязавшись в очередную опосредованную войну, Белый дом и Конгресс подставили американский народ, забыв о сдержанности.

Конгресс мог бы ограничить объемы экстренных расходов. Белый дом мог бы снизить градус риторики, не доводя его до "непоколебимой поддержки". Министерство обороны могло бы внедрить механизмы отслеживания поставок вооружений еще до того, как первая американская пуля пересекла границу Украины. Никто в правительстве США не потрудился четко обозначить конечную цель. Теперь, когда мы столкнулись с угрозой захвата Тайваня Китаем, здравомыслие должно взять верх над негативным пиаром. Нам необходимо выработать стратегию, которая в конечном счете позволит Соединенным Штатам свернуть кампанию по вооружению Украины.

Кэтрин Томпсон – научный сотрудник "Центра обновления Америки" (Center for Renewing America) и бывший помощник сенатора США Майка Ли (Mike Lee).