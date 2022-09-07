США рассчитывали унизить Россию с помощью Украины. Не вышло

Украина и миф о новом миропорядке

Правительство США увидело в украинском конфликте возможность возродить в новой форме прежний миропорядок, в котором господствовали американцы, пишет автор статьи Spiked. По его мнению, главная военная цель Америки – победить Россию и унизить ее

Фрэнк Фуреди (Frank Furedi)

Ниже приведен отредактированный отрывок из будущей книги Фрэнка Фуреди "Дорога к Украине: как Запад сбился с пути"

Практически с того момента, как Россия начала в феврале спецоперацию на Украине, западные правительства и комментаторы с готовностью ухватились за боевые действия, увидев в них возможность придать Западу второе дыхание. О конфликте затрубили как о предвестнике новой эры и "горниле нового миропорядка".

Среди других мировых лидеров эту линию активно гнул канцлер Германии Олаф Шольц. Еще в марте он заявил, что мир вступил в "новую эру". Он объявил об "историческом сдвиге" в оборонной политике Германии и посулил только в 2022 году вложить в немецкую армию 100 миллиардов евро.

На самом же деле о новой эре заговорили еще до начала российской спецоперации. Многие увидели в конфликте воплощение прежней идеи о "Великой перезагрузке". Великая перезагрузка — это фантастический сценарий основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба (Klaus Schwab). Еще в июне 2020 года он назвал пандемию коронавируса веским поводом для "великой перезагрузки капитализма", ратуя за более технократический подход.

Многие западные политики и эксперты считают, что конфликт на Украине ускорит "Великую перезагрузку". Для них эта метафора означает конец старой эры и наступление новой.

Иногда меняется политический словарь, иногда акцент смещается с геополитики на экономику, но общий посыл остается. "Конфликт на Украине — это смена парадигмы масштаба 11 сентября, — заявила 10 марта в Вашингтоне, округ Колумбия, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. — Наша сегодняшняя реакция послужит образцом для новой эры". Под сменой парадигмы Трасс имела в виду "коренную перемену в подходе свободных демократий к глобальной безопасности".

Другие предпочитают термин "новый мировой порядок". Президент Байден подразумевает под ним восстановление американской гегемонии. Для других это предпосылка для распада прежнего миропорядка. Как предупредил советник президента Украины Андрей Ермак:

"Нынешняя система международной безопасности устарела. Она прогнила насквозь изнутри. Ее останки рухнули и похоронили под собой мировой порядок. Пытаться ее оживить бесполезно. Больше всего она похожа на сломанный автомат: его конечности еще могут двигаться, но его шестерни изношены, пружины растянуты. А синхронность, которая раньше придавала совершенство его движениям, давно ушла".

Видеть в Украине горнило нового мирового порядка заманчиво. Может, и в самом деле сейчас настал переходный момент. Но насчет того, к чему именно мы переходим, нет единого мнения. Глобальное равновесие шатко, и многие основные игроки еще не определились, куда идти дальше. Как отметил проницательный обозреватель Н. С. Лайонс (NS Lyons), гораздо правильнее вместо начала новой эры говорить о "возрождении старой, которая последние два десятилетия рассыпается на части".

Правительство США однозначно увидело в украинском конфликте возможность возродить в новой форме прежний миропорядок, где господствовали американцы. Похоже, главная военная цель Америки состоит как раз в том, чтобы победить Россию и унизить ее. Вот как позицию Вашингтона изложил полковник Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor), бывший старший советник министра обороны США при Трампе:

"На данный момент напрашивается вывод, что существует мощное противодействие любому мирному соглашению, потому что это будет восприниматься как успех России… На самом же деле, складывается ощущение, что роль украинцев в этом практически случайна: она сводится к тому, чтобы погибнуть в больших количествах в стычках с российской армией. Потому что истинная цель всего этого — уничтожение российского государства и Владимира Путина".

Циничную оценку Макгрегора разделяют и другие вашингтонские эксперты. Как объяснил в марте 2022 года бывший директор ЦРУ и министр обороны при Бараке Обаме Леон Панетта (Leon Panetta):

"Мы вовлечены в этот конфликт. Признаём мы или нет, но это опосредованная война с Россией. Вот что по сути происходит. Поэтому мы должны поставить оружия как можно больше... Имейте в виду, без рычагов воздействия дипломатия не сработает. И наш рычаг, говоря откровенно, — это вмешаться и убить как можно больше русских. Вот что предстоит сделать украинцам. Мы должны продолжать военные действия. Это силовая игра".

Но Панетта не только не обмолвился о том, что при попытке "убить как можно русских" погибнут тысячи и тысячи украинцев, но и умолчал, что в опосредованной войне с Россией цели США не обязательно совпадают с украинскими.

По сути, мы имеем два параллельных конфликта: российскую спецоперацию, где Украина ведет оборонительную битву за свой суверенитет, и опосредованную войну Америки и ее союзников против России, чья цель — существенно ослабить глобальную мощь России и восстановить гегемонию США во главе нового миропорядка.

Важно отметить, что защита границ Украины и ее суверенитета — отнюдь не синоним поражения и унижения России. Поддержка украинской самообороны необходима для защиты суверенитета и независимости. Однако сокрушительное и унизительное поражении России не выгодно никому — даже Украине.

Этот момент подчеркнул Генри Киссинджер, предупредив, что сокрушительное поражение будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности Европы. Киссинджер опасается, что если Запад не признáет роль России в европейской расстановке сил, это чревато эпохой перманентного конфликта.

О целях Америки задумалась и газета The New York Times в недавней передовице:

"Чем же сейчас заняты США — пытаются положить конец конфликту путем урегулирования, которое позволит создать суверенную Украину и установить хоть какие-то отношения с Россией? Или пытаются навсегда ослабить Россию? Изменилась ли цель администрации и добивается ли она дестабилизации России и отстранения Путина от власти?"

Конец американского порядка

По сути, опосредованная война США против России в интересах нового мирового порядка подчиняет ситуацию на Украине глобальной силовой игре. Попытка Америки восстановить глобальную гегемонию за счет России также нереальна. Эта политика выпускает из поля зрения Китай и бóльшую часть незападного мира. Эта стратегия недальновидна, потому что наверняка запустит цепочку событий, которая приведет уже к глобальному конфликту.

Внешне конфликт на Украине укрепил единство Запада и возродил НАТО как надежную силу. Однако чем дольше длятся боевые действия, тем яснее становится, что цели у членов западного альянса разнятся. Вашингтон говорил, что ничто иное кроме поражения России его не интересует, тогда как лидеры Франции, Италии и Германии проговорились о стремлении к прекращению огня, пусть даже ценой территориальных уступок со стороны Украины.

Но даже при всех разговорах о возрождении Запада, если всё время вынуждать Россию защищаться, выковать подлинное единство не удастся. Попытка установить новый миропорядок, вернувшись в "славные" деньки холодной войны и конфликта двух сверхдержав, в мире с несколькими центрами силы заведомо обречена на провал.

Стремление к новому миропорядку должно считаться с реальностью: односторонний упор на Россию отвлекает нас от других точек конфликта. По окончании холодной войны мы увидели серьезные геополитические перемены. От двуполярной реальности мы сперва перешли к однополярной, а затем и к многополярной. Геополитика и международные отношения сделались более подвижными и менее предсказуемыми. Во время пандемии эти тенденции усилились и существенно подорвали эффективность целого ряда международных институтов, возникших после Второй мировой.

За последние десятилетия самым значительным геополитическим событием стал упадок американской гегемонии. Беспокойство Вашингтона из-за утраты экономической мощи США усилилось после финансового кризиса 2008 года. Чтобы преодолеть разрушительные последствия этого кризиса, Америке и другим западным странам пришлось обратиться к Китаю. Расстановка сил в мировой экономике меняется, и Америка пытается сдержать экономическое и технологическое превосходство Китая военными средствами. AUKUS, новый альянс безопасности между США, Великобританией и Австралией, символизирует переориентацию геополитической стратегии на Азиатско-Тихоокеанский регион и сдерживание Китая.

Провозглашать новый миропорядок в нынешней нестабильной глобальной среде преждевременно. За этими громкими заявлениями стоит не столько реальность, сколько желание убежать от прошлого. А это таит в себе серьезные опасности.

Тем, кто рассматривает Украину через призму "Великой перезагрузки", надо понимать, что перезагрузить человеческое общество невозможно. Обнулить можно нечто механическое или физическое, но никак не историю. Слишком много нерешенных проблем прошлого дали о себе знать. И мы закрываем на них глаза на свой страх и риск.

Нет конца и края

Мало кто готов признать реальность конфликта на Украине — с обеих сторон. Не было даже формального объявления войны. Путин продолжает говорить о "специальной военной операции", тогда как проукраинские западные правительства осторожничают и стараются не перейти черту, за которой неминуемо последует открытая война с Россией.

Победить в ней никто не сможет, а проиграть — не посмеет. Речь идет об экзистенциальных проблемах: на карту поставлен не только статус Украины как суверенного государства, но и целостность и выживание Российской Федерации.

Сейчас складывается ощущение, что на сегодняшний момент ни одна из сторон не в силах добиться решающей победы. Россия может укрепить свои позиции на востоке Украины, а Украина может помешать путинским амбициям и выжить как независимое государство. Это будет равносильно моральной победе Киева.

Но к прочному миру это не приведет — при любых краткосрочных результатах. Обе стороны знают, что прекращение огня окажется сугубо временным и послужит лишь прелюдией к следующей вспышке конфликта — классической пограничной войне, которая тлеет с 2014 года. Ситуация осложняется глобальной нестабильностью и сомнениями насчет расстановки сил на мировой арене.

И в этот тупик нас завели царящие на Западе геополитическая безграмотность и историческая амнезия. Западная риторика о новом миропорядке или "Великой перезагрузке" не имеет под собой хоть сколько-нибудь серьезной подоплеки. Тыкаясь во все подряд наугад, Запад рискует угодить в ловушку и захлебнуться в болоте современности.

Западу придется смириться с тем, что ни остановить, ни стереть историю невозможно. И как показывает конфликт на Украине, прошлое рано или поздно нас настигнет.

Фрэнк Фуреди — автор книги "Дорога к Украине: как Запад сбился с пути"