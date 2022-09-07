Тихая в гавани: российские субмарины получат новое защитное покрытие

Инновационные материалы уберегут подводные лодки от гидроакустического обнаружения и скроют шумы механизмов

Российские субмарины станут неуловимыми. Они получат новейшее покрытие, которое защитит их от гидроакустических станций противника. Изготовленное из нового поколения специальных материалов, оно сделает их практически не видимыми. По словам экспертов, такая «обшивка» выполняет сразу две функции — гасит шумы от работы механизмов корабля, а также поглощает сигнал гидролокаторов противника, не давая им обнаружить подлодки. Первыми его получат строящиеся сейчас «Бореи» и «Ясени».

Невидимы и бесшумны

В военном ведомстве утвердили график работ по оснащению субмарин новейшим покрытием, сообщили источники «Известий» в Минобороны. В первую очередь, его получат стратегические подводные ракетоносцы «Бореи» и многофункциональные подлодки «Ясень», которые еще строятся. В дальнейшем планируется оснастить им и другие субмарины, которые будут проходить плановый ремонт, уточнили источники. Состав покрытия собеседники издания не раскрывают.

По словам бывшего командира подводного ракетоносца Игоря Курдина, первые такие корабли строились без покрытия, однако уже после первой модернизации оно у них появилось.

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Их стали обклеивать специальной резиной, — рассказал он «Известиям». — Это называлось «противогидролокационное покрытие типа «Медуза». Считалось, что оно выполняет две функции. Первое — экранизирует шумы внутри подводной лодки. А второе — сильно уменьшает гидролокационное отражение, как бы гасит луч гидролокатора. Естественно, наука не стоит на месте, и то покрытие, которое сейчас будут использовать, станет эффективнее по своим качествам. С ним противнику будет сложнее засечь шум механизмов корабля, а также уменьшит его заметность для активных гидролокаторов. Понятно, что в первую очередь новое покрытие должно быть установлено на самых ценных боевых единицах — подводных ракетоносцах типа «Борей» и лодках проекта «Ясень».

Ранее командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Степан Кельбас рассказал в интервью «Известиям», что основная задача стратегических подводных ракетоносцев — не допустить потери скрытности.

— Игрой в кошки-мышки, поиском субмарин вероятного противника, занимаются многоцелевые лодки. Мы же обязаны делать всё, чтобы сохранить незамеченным наш плавучий ракетодром и 16 находящихся на нем баллистических ракет. Даже если возникает контакт с подлодкой противника, мы должны как можно быстрее восстановить скрытность, используя любые возможности: уклоняться от сомнительных районов, прятаться где только возможно, использовать торошение льда, биологические шумы живущей в полыньях живности. Вплоть до того, что корабль может подвсплыть, прижаться к кромке толстого льда и замереть. В таком положении лодку практически невозможно обнаружить, притом что она сохраняет способность принимать сигналы боевого управления, — объяснял контр-адмирал.

Внутренний отсек атомной подводной лодки К-535 «Юрий Долгорукий» проекта 955 «Борей» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Будущее подводного флота

Ракетоносцы четвертого поколения проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» должны стать стать основой морских стратегических ядерных сил России до середины нынешнего века. Каждый такой корабль несет на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Эти изделия могут преодолеть расстояние более чем 9 тыс. км. Полным залпом подводный крейсер «Борей-А» способен уничтожить несколько десятков целей. Ракеты оснащены разделяющимися головными блоками, что делает почти невозможными перехват боеприпасов. Сейчас подводные ракетоносцы строят по модернизированному проекту 955А «Борей-А». В новом варианте корабли остались без так называемого горба — ракетной пусковой платформы, которая располагается сразу за рубкой. Исчезли характерные выступы в носовой части крейсера, что сделало его обводы более обтекаемыми.

Командование ВМФ уже отмечало, что модернизированные «Бореи» станут более маневренными и бесшумными при движении под водой. Кроме того, они получат усовершенствованные системы управления оружием. Наконец, новые обводы позволят лодкам лучше удерживаться на глубине.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» Источник изображения: Фото: ТАСС/Олег Кулешов

Всего по плану до конца нынешнего десятилетия должно быть построено 12 «Бореев». На сегодняшний день боевую службу несут пять из них: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир» и «Князь Олег». Построенные корабли равномерно распределяют между Северным и Тихоокеанским флотами.

Согласно программе перевооружения, морская составляющая ядерной триады России должна со временем полностью перейти на «Бореи». Сегодня еще остаются лодки проекта 667БДРМ «Дельфин», построенные в советские годы, но по мере поступления новых кораблей проекта 955 их выведут из строя.

Серия многоцелевых подводных лодок четвертого поколения «Ясень» начали создавать с 1993 года. Строительство головного корабля затянулось на два десятилетия. Лишь в 2014 году субмарина, получившая название «Северодвинск», была передана флоту. Последующие корабли серии строятся по уже модернизированному проекту 885М «Ясень-М». Эти лодки оснащены торпедами, а также современными крылатыми ракетами. Благодаря этому они могут наносить удары не только по надводным и подводным кораблям, но и по наземным объектам. Для поражения кораблей они могут применять сверхзвуковые «Ониксы», а для ударов по сухопутным объектам предназначены «Калибры» с дальностью более 1,5 тыс. км. Кроме того, как писали «Известия», корабли проекта 885М должны первыми подводными носителями гиперзвуковых ракет «Циркон».

Сейчас в строю находятся три представителя проекта «Ясень». Лодки «Северодвинск» и «Казань» несут службу на Северном флоте, «Новосибирск» — на Тихом океане. В течение нынешнего года должна быть достроена и передана Тихоокеанскому флоту подлодка «Красноярск».

Роман Крецул

Алексей Рамм