Власти Крыма поддержали выделение земельных участков отличившимся участникам СВО

По словам спикера Госсовета республики Владимира Константинова, для региона будет почетно, если герои, сражавшиеся за Родину, станут крымчанами

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал инициативу о выдаче бесплатных земельных участков в Крыму отличившимся участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и ветеранам боевых действий.

Ранее Минобороны России предложило выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине. Проект соответствующего указа президента РФ, подготовленный оборонным ведомством, был опубликован 2 сентября на портале проектов нормативных актов.

"Мы готовы поддержать такую инициативу. Для нас будет почетно, что Герои, сражавшиеся за Родину, станут крымчанами. Также считаю, что общество должно окружить заботой семьи погибших российских военнослужащих. Мы должны их поддержать. Конечно, финансовая помощь оказывается, но здесь важна поддержка общества", - написал Константинов в своем Telegram-канале в понедельник.

Он также добавил, что "ветераны специальной операции - это будущая элита России, в первую очередь - политическая".

"Их патриотизм прошел самую надежную проверку, они приучены действовать решительно, быстро оценивать ситуацию, умеют отдавать команды и четко выполнять команды от вышестоящих командиров. Совсем скоро мы увидим эти изменения на политическом ландшафте России", - сообщил Константинов.

Согласно проекту указа, правительству РФ поручается обеспечить заключение органами исполнительной власти в сфере распоряжения имуществом вооруженных сил, войск Росгвардии, органов госохраны и других организаций, в которых предусмотрена военная служба, соглашений с властями Подмосковья, Крыма и Севастополя, которые определят порядок их взаимодействия при передаче участков гражданам.