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В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41

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Возможный облик МиГ-41
Возможный облик МиГ-41.
Источник изображения: avia.pro

Российский истребитель-перехватчик МиГ-41, который сможет сбивать спутники, далек от реальности. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор утверждает, что для разработки самолета необходимы дополнительные средства. «Это означает, что переход от этапов планирования концептуальной разработки к чертежам и прототипам невозможен без дополнительных времени, денег и ресурсов. Таким образом, МиГ-41 далек от реальности», — отметил Иствуд.

По его словам, предполагаемые характеристики самолета «напоминают научную фантастику». Считается, что МиГ-41, который получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель, сможет развивать скорость более четырех чисел Маха. Это позволит самолету уничтожать гиперзвуковые ракеты и спутники.

Иствуд отметил, что высокая скорость МиГ-41 может привести к нагреву, который способен нарушить целостность снижающего заметность покрытия. Также температура самолета позволит противнику обнаружить его с помощью инфракрасных приборов наблюдения.

В январе автор портала Sohu назвал российский истребитель-перехватчик МиГ-31 «таинственным убийцей». Самолет, известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), создают в качестве замены МиГ-31.

Оставанцы

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-31
Проекты
ГЗЛА
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3 комментария
№1
06.09.2022 07:16
Война артиллерии превратится в войну авиации, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM выведут из строя радары, над Херсоном(как и Крымом) надо постоянно А-100 и звено Су-35, иначе б/у словацие МиГ-29 без проблем заглушат ПВО(на днях С-300 с расчетом). В октябре 1973 в Сирии израильтяне без проблем наших пвошников первым делом обнулили и всем кердык пошел в воздухе и на земле.
https://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/169310/
Так-что главный интерес на МиГ-41 проявляется, для начала все Су с Ал-41Ф поднимутся на максимальную высоту, вертолеты не понятно...
0
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№2
06.09.2022 08:59
Судя по темпам строительства более простого Су-57 перспективный МиГ-41 реально может поступить в серию ближе к 40-м годам...
+1
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№3
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