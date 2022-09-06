В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41

Российский истребитель-перехватчик МиГ-41, который сможет сбивать спутники, далек от реальности. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор утверждает, что для разработки самолета необходимы дополнительные средства. «Это означает, что переход от этапов планирования концептуальной разработки к чертежам и прототипам невозможен без дополнительных времени, денег и ресурсов. Таким образом, МиГ-41 далек от реальности», — отметил Иствуд.

По его словам, предполагаемые характеристики самолета «напоминают научную фантастику». Считается, что МиГ-41, который получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель, сможет развивать скорость более четырех чисел Маха. Это позволит самолету уничтожать гиперзвуковые ракеты и спутники.

Иствуд отметил, что высокая скорость МиГ-41 может привести к нагреву, который способен нарушить целостность снижающего заметность покрытия. Также температура самолета позволит противнику обнаружить его с помощью инфракрасных приборов наблюдения.

В январе автор портала Sohu назвал российский истребитель-перехватчик МиГ-31 «таинственным убийцей». Самолет, известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), создают в качестве замены МиГ-31.

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