На ВЭФ представили гибридный беспилотник

Гибридный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в который встроят программно-аппаратный комплекс для посадки на судно во время шторма, представили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Данный проект возник после запроса от судоходных компаний, военных и гражданских, что им нужен беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом, который дальше летит по-самолетному, осуществляет аэрофотосъемку, мониторит что-то. (…) При этом он должен садиться опять по-вертолетному, потому что на кораблях и судах ограниченное пространство», — отметил руководитель проектного офиса Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Сергей Зуев.

По его словам, в консорциуме с Морским государственным университетом имени генерала Невельского был найден подмосковный разработчик беспилотника, который предоставит предприятию права на изготовление БПЛА. Аппарат проходил испытания с корабля, однако посадка пока возможна только в штиль. Поэтому был запушен проект по созданию программно-аппаратного комплекса системы автоматической посадки на корабль.

«Суть в том, что на нос судна и корму ставятся два маяка с акселерометром, они передают данные о крене и дифференте судна подлетающему беспилотнику, он встраивает эти данные в свою управляющую программу, синхронизирует качание с судном благодаря математическим моделям и садится на палубу судна», — уточнил Зуев.

Проект, который вошел в число финалистов программы госкорпорации «Ростех» «Вектор», получает финансирование на разработку программно-математического обеспечения.

Ранее замгендиректора по развитию компании «Атри» Руслан Ляпин сообщил, что Минобороны России проявляет интерес к беспилотнику «Одуванчик», который представили на форуме «Армия-2022».