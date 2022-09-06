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ТАСС

НПО им. Лавочкина одобрило техпредложение на создание аппарата "Венера-Д"

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«Венера-Д»
«Венера-Д».
Источник изображения: venera-d.cosmos

Миссия "Венера-Д" предполагает длительное исследование Венеры с использованием широкого спектра научной аппаратуры, которая будет установлена на орбитальный, атмосферный и посадочный аппараты

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты научно-технического совета НПО им. С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос) одобрили техническое предложение на создание космического аппарата для исследования Венеры "Венера-Д". Об этом в понедельник сообщили в Роскосмосе.

"Завершен очередной этап разработки космического комплекса для исследования Венеры "Венера-Д" - техническое предложение на комплекс одобрено научно-техническим советом Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина, после чего его рекомендовано направить на дальнейшую экспертизу в головные научно-исследовательские организации ракетно-космической отрасли", - отмечается в сообщении.

Миссия "Венера-Д" предполагает длительное исследование Венеры с использованием широкого спектра научной аппаратуры, которая будет установлена на орбитальный, атмосферный и посадочный аппараты. "Цель проекта - продолжение на новом техническом уровне исследований, проводившихся в 1960-90-е годы советскими и американскими космическими станциями. За эти годы накоплен большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава грунта на поверхности планеты", - говорится в материале Роскосмоса.

В сообщении также отмечается, что многие вопросы, связанные с динамикой атмосферы, проблемами суперротации, гигантского парникового эффекта, эволюции Венеры и другие, остались нерешенными. 

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Страны
США
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
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