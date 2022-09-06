Войти
Интерфакс-АВН

Балтфлот РФ провел учения по отражению ракетно-авиационного удара условного противника

363
0
0
С-400 «Триумф»
Во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которую провели военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 10 самолетов и вертолетов, системы С-400 и комплексы "Панцирь" были задействованы в учениях по противовоздушной обороне (ПВО), которые провёл Балтийский флот, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе планового учения успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что учения носили плановый характер.

"В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей", - сообщил Балтфлот.

По словам военных, в роли условного противника выступили самолеты Су-24, Су-27, Су-30СМ и Су-30СМ2 и вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-27.

"В ходе отражения удара боевые расчеты произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям условного противника", - говорится в сообщении.

"В учении приняли участие более 100 военнослужащих, около 20 единиц военной и специальной техники, а также свыше 10 самолетов и вертолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота", - сообщила пресс-служба.

"Плановое учение продолжится очередными имитационными стрельбами расчетов зенитных ракетных систем соединения ПВО Балтийского флота, также направленными на отработку действий по отражению удара. Этапы стрельб флотских зенитчиков завершатся в конце недели", - говорится в сообщении.

Система С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

"Панцирь-С" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-27
Ми-24
Ми-8
С-400 Триумф
Су-24
Су-27
Су-30
Компании
Алмаз-Антей
КБП
Проекты
БФ
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
18.03.2022
Российские военные провели учения с С-400 под Калининградом
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
26.06.2019
В Сирии апробировано более 600 образцов вооружения и техники
21.03.2017
Крепость Крым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 13:15
  • 33
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 13:11
  • 3
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 12:41
  • 31008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 10:34
  • 1
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 10:00
  • 1
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 09:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 09:52
  • 3
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 06.09 09:33
  • 1
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 05.09 11:52
  • 1
Raytheon поставит СВ США дополнительные ЗУР "Стингер"
  • 05.09 09:45
  • 1
В США объяснили потребность Украины в баллистических ракетах