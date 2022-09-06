Балтфлот РФ провел учения по отражению ракетно-авиационного удара условного противника

Во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которую провели военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота.

Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 10 самолетов и вертолетов, системы С-400 и комплексы "Панцирь" были задействованы в учениях по противовоздушной обороне (ПВО), которые провёл Балтийский флот, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота в ходе планового учения успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что учения носили плановый характер.

"В рамках учения отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации условного противника с воздуха, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей", - сообщил Балтфлот.

По словам военных, в роли условного противника выступили самолеты Су-24, Су-27, Су-30СМ и Су-30СМ2 и вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-27.

"В ходе отражения удара боевые расчеты произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям условного противника", - говорится в сообщении.

"В учении приняли участие более 100 военнослужащих, около 20 единиц военной и специальной техники, а также свыше 10 самолетов и вертолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота", - сообщила пресс-служба.

"Плановое учение продолжится очередными имитационными стрельбами расчетов зенитных ракетных систем соединения ПВО Балтийского флота, также направленными на отработку действий по отражению удара. Этапы стрельб флотских зенитчиков завершатся в конце недели", - говорится в сообщении.

Система С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

"Панцирь-С" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения.