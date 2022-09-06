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Военное обозрение

ВМС Канады пополнились третьим арктическим патрульным ледоколом класса Harry DeWolf

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Источник изображения: topwar.ru

Королевский военно-морской флот Канады пополнился третьим патрульным ледоколом HMCS Max Bernays (432) класса Harry DeWolf. Торжественная церемония прошла на верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе.

Патрульный ледокол, а вернее корабль арктической зоны (Arctic Offshore Patrol Ship) HMCS Max Bernays (432) является вторым серийным в серии из шести кораблей. Название получил в честь офицера канадского флота Макса Бернайса, участвовавшего в боях за Атлантику в годы Второй мировой войны. Ледокол спущен на воду 25 октября 2021 года. После передачи в состав канадских ВМС, корабль проведет еще какое-то время на верфи "для завершения подготовки". В 2023 году HMCS Max Bernays переведут на западное побережье Канады, базироваться он будет в Эскимальте.

На сегодняшний день в составе канадского флота уже три корабля арктической зоны - головной HMCS Harry DeWolf (430), первый серийный HMCS Margaret Brooke (431) и HMCS Max Bernays (432). Еще три корабля войдут в состав флота до конца 2025 года.

Arctic Offshore Patrol Ship (AOPS) имеют водоизмещение 6440 т, длину – 103 м, ширину – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Скорость до 17 узлов. Дальность хода при средней скорости в 14 узлов - 6800 морских миль. Корабль может преодолевать лед толщиной в один метр на скорости в три узла. Автономность отдельного корабля в арктических водах – четыре месяца. Экипаж – 65 человек. Основная задача таких кораблей - наблюдение и разведка, защита суверенитета, контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства, поисково-спасательные работы.

Корабль вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм и двумя пулемётами M2 Browning. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Продукция
CH-148 Cyclone
Компании
BAE Systems
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