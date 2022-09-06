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Военное обозрение

Польское Минобороны заказало дополнительную партию 155-мм самоходных гаубиц Krab

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Источник изображения: topwar.ru

Польша продолжает активно вооружаться, планируя со временем создать одну из самых мощных и сильно вооруженных армий Европы. Кроме закупки вооружений у других стран, Варшава размещает часть заказов и на собственных предприятиях, в частности поставки самоходных артиллерийских установок будет осуществлять компания Huta Stalowa Wola, производящая САУ Krab.

Сегодня Министерство обороны Польши подписало еще один контракт на дополнительную поставку отечественных самоходных гаубиц Krab. Как сообщили в польском военном ведомстве, всего заказано 48 самоходных артиллерийских установок Krab, 22 командирские машины, 12 машин для перевозки боеприпасов и 2 мобильные мастерские для ремонта вооружения. Все это обойдется польскому бюджету в 3,81 млрд. злотых, что в переводе на доллары составляет почти 799 млн.

Всю эту технику польская армия должна получить в 2025 - 2027 годах. Кроме того, компания Huta Stalowa Wola должна изготовить до 2025 года 45 аналогичных САУ по ранее подписанному контракту. В год польская промышленность может производить от 20 до 30 САУ в зависимости от финансирования, так что в сроки они должны уложиться. Правда имеется еще контакт с Киевом на поставку ВСУ 54 польских САУ новой постройки. Сроки его реализации не называются, но Зеленский якобы торопит Варшаву с поставками гаубиц. Отдаст ли Варшава приоритет украинскому контракту или все же подвинет его в сторону, вот это интересный вопрос.

Самоходная артиллерийская установка Krab оснащается шасси от южнокорейской гаубицы K9 Thunder и башней от британской САУ AS-90M Braveheart (производится в Польше по лицензии). Масса САУ Krab составляет 52 т, экипаж — 5 человек. Калибр орудия - 155 мм, скорострельность - 6 выстрелов в минуту, максимальная дальность ведения огня — 40 км (при использовании специализированных высокоточных боеприпасов — до 70 км). Гаубица может развивать скорость до 60 км/ч и имеет запас хода около 360 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
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