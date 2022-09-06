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Автомобиль Apple предпочли Tesla

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Источник изображения: Кадр: Tech Blood / YouTube

Агентство Strategic Vision проанализировало интерес автолюбителей к будущему электрокару от Apple. Результаты опроса были опубликованы на сайте организации.

Компания около 30 лет проводит связанные с автомобилями опросы, в последнем сотрудники фирмы опросили более 200 тысяч автолюбителей относительно интересующего их бренда. Оказалось, что в топ-3 вошла компания Apple, которая еще не представила свой автомобиль и даже не рассказывала о том, что работает в данном направлении.

Согласно полученным данным, 26 процентов респондентов заявили, что они определенно рассмотрят возможность покупки автомобиля под маркой Apple. В новом рейтинге компания Тима Кука обогнала Ford и Tesla, которые предпочли 21 и 20 процентов американских автовладельцев соответственно. На первом и втором месте топа оказались Toyota и Honda, автомобили которых рассматривают к покупке 38 и 32 процента опрошенных пользователей.

По словам аналитиков фирмы, узнаваемость бренда и репутация является базой для успеха компании на рынке. Специалисты отметили, что решающее значение для популярности Apple как корпорации по производству автомобилей будут иметь характеристики, технологии и цена их машины.

В конце июля стало известно, что с 2014 года Apple зарегистрировала 248 связанных с автомобилями патентов. Наибольшее количество патентов связано с коммуникацией и навигацией.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Tesla
Toyota
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