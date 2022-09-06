Португалия планирует приобрести самолеты A-29 "Супер Тукано" из состава ВВС Бразилии

ЦАМТО, 5 сентября. Начальник Генштаба ВС Португалии адмирал Антониу да Силва Рибейру сообщил в интервью португальским СМИ, что Португалия приобретет турбовинтовые самолеты для применения в миротворческих миссиях в Африке.

Как сообщает Infodefensa.com, предпочтительной моделью для португальских ВВС является самолет A-29 "Супер Тукано" бразильской Embraer. Речь идет о поставке 12 бывших в эксплуатации учебно-боевых самолетов A-29 "Супер Тукано", находящихся в резерве ВВС Бразилии. Эти самолеты ранее предлагались Уругваю и Украине. Сообщалось, что стоимость каждого самолета с нулевым налетом плюс техническое обслуживание и обучение оценивается в 3,5 млн. долл. Таким образом, общая сумма продажи может превысить 40 млн. долл.

Ограниченный в средствах Уругвай хотел бы получить A-29 безвозмездно или приобрести по минимальной стоимости для замены самолетов IA-58A "Пукара", которые были сняты с вооружения в 2017 году. Тем не менее, ВВС Бразилии заинтересованы в продаже самолетов и безвозмездная их передача даже не рассматривается.

Таким образом, в случае твердой решимости Португалии получить самолеты, шансы на скорое появление их в составе португальских ВВС достаточно высоки.

По данным издания, специалисты ВС Португалии уже оценили характеристики A-29 "Супер Тукано", включая возможности бомбометания, запуска ракет и стрельбы из пулеметов, что требуется в ходе поддержки антитеррористических операций.

Характеристики, продолжительность полета самолета, цифровая авионика и боевая нагрузка удовлетворяют требованиям для применения в миссиях ООН в Африке, а переобучение португальских летчиков может быть выполнено быстро и недорого.