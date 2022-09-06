Spiegel: НАТО призвала членов альянса направить зимнее снаряжение для украинских военных

По данным издания, обеспечить до половины заявленных Киевом потребностей пообещали США, Канада, Швеция и Финляндия

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. НАТО по запросу министра обороны Украины Алексея Резникова призвала государства - члены альянса в кратчайшие сроки предоставить зимнее снаряжение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), некоторые члены альянса уже пообещали направить помощь Киеву. Об этом в понедельник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, Резников в конце июля написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно доставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 тыс. украинских военных. В НАТО подтвердили Der Spiegel, что альянс находится в контакте со своими членами, чтобы подготовить зимний пакет помощи для Украины.

В частности, речь идет о теплой форме, зимней обуви и зимних палатках. Через несколько недель после запроса из Киева США, Канада, Швеция и Финляндия, как утверждает издание, уже пообещали поставки. Это может покрыть около 50% заявленных Киевом потребностей. Германия, со своей стороны, как отметило Минобороны ФРГ, также хочет принять участие в оказании помощи украинским военным.

Однако, как указывает Der Spiegel, найти подходящую для зимы одежду довольно сложно. Так, военные представители из различных стран НАТО заявили, что запасы зимнего снаряжения в большинстве стран в основном зарезервированы для национального использования и что зимняя одежда также является желанным товаром на мировом рынке. В прошлом у Бундесвера неоднократно возникали проблемы с обеспечением собственных солдат теплым бельем и зимней униформой для развертывания на восточном фланге НАТО. В результате, по данным Der Spiegel, германские военные довольно критично относятся к передаче Украине вещей Бундесвера.

"Что касается зимнего снаряжения, такого как одежда, материалы для полевых лагерей и продукты питания, Германия может внести важный вклад в поддержку обороны Украины в приближающуюся зиму", - приводит Der Spiegel слова главы Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Детали помощи, вероятно, будут обсуждаться 8 сентября на заседании западной группы по координации оказания военной помощи Украине на американской базе Рамштайн.