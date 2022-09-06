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ТАСС

Глава "Альтернативы для Германии" выступил против поставок Киеву танков Leopard 2

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Тино Хрупалла
Тино Хрупалла.
Источник изображения: cdni.rt.com

Тино Хрупалла заявил, что "поставки такого наступательного вооружения еще больше втянули бы Германию в войну"

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Глава немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла выступил против поставок на Украину боевых танков Leopard 2. Об этом говорится в сообщении, которое распространено в понедельник.

"Германия не должна поставлять на Украину боевые танки. Поставки такого наступательного вооружения еще больше втянули бы Германию в войну. Это также усилило бы экономическую войну, - полагает политик. - Канцлер [ФРГ Олаф] Шольц должен, наконец, проявить смелость и выступить за деэскалацию и мирное решение".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье обсудил вопрос поставок танков Leopard 2.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Таким образом, бывшая советская республика стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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