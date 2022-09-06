Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС

В Елисейском дворце сообщили, что президент Франции подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения безопасности ЗАЭС

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к демилитаризации района Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора французского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ходе разговора была рассмотрена ситуация на Запорожской атомной электростанции. "Президент Франции подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения безопасности АЭС, что может быть достигнуто только посредством отвода российских сил", - заявили в администрации французского лидера.