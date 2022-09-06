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ТАСС

Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Елисейском дворце сообщили, что президент Франции подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения безопасности ЗАЭС

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к демилитаризации района Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора французского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ходе разговора была рассмотрена ситуация на Запорожской атомной электростанции. "Президент Франции подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения безопасности АЭС, что может быть достигнуто только посредством отвода российских сил", - заявили в администрации французского лидера. 

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Франция
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1 комментарий
№1
06.09.2022 10:00
100 километровая демилитаризованная зона вокруг Запорожской АЭС по идее должна бы по идее  обеспечить безопасность от всех возможных угроз.
Главная проблема в подлом и начальном поведении укрофашистов которые не оставят попыток захватить АЭС.
Вывод российских войск будет им только на руку, а получив доступ к ядерным отходам, которые и являются главной целью нацистского режима Зелинского,  они смогут создать грязную ядерную бомбу.
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