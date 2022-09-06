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ЦАМТО

Таиланд в сотрудничестве с Elbit Systems нарастит производство 120-мм минометов и 155-мм самоходных гаубиц

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Израильский 120-мм минометный комплекс Elbit Systems Spear Mk 2 на базе колесной легкой бронированной машины Plasan SandCat (4x4) вооруженных сил Азербайджана на позиции во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года
Израильский 120-мм минометный комплекс Elbit Systems Spear Mk 2 на базе колесной легкой бронированной машины Plasan SandCat (4x4) вооруженных сил Азербайджана на позиции во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года.
Источник изображения: Телеграм-канал "Военный Осведомитель"

ЦАМТО, 5 сентября. Израильская компания Elbit Systems продолжит поддержку производства в Таиланде 120-мм возимых автоматических минометов Spear (ATMM) и 155-мм самоходных артиллерийских орудий ATMOS/ATMG.

Как сообщает Janes.com, об этом в ходе выставки Defense & Security 2022 в Бангкоке заявил представитель Сухопутных войск Таиланда. Он добавил, что производственные предприятия в Лопбури (центральный Таиланд) недавно увеличили объем производства обеих платформ.

Напомним, что проект закупки минометной системы ATMM (Autonomous Truck-Mounted Mortar), созданной на базе 120-мм миномета Spear компании Elbit Systems и 2,5-тонного грузовика с колесной формулой 4x4 индийской компании Tata, был разбит на три этапа.

На первом этапе в 2019 ф.г. было закуплено 10 машин Tata для 1-го пехотного центра и 9 полковых минометных систем ATMM, второй этап предусматривал закупку в 2020 ф.г. 12 минометных систем, третий – 12 систем в 2021 ф.г.

На данный момент, по заявлению представителя СВ Таиланда, получено 22 системы ATMM, еще 12 будут поставлены к концу 2023 года. Системы предназначены для оснащения пехотных и кавалерийских батальонов (эскадронов).

Программа поставки 155-мм самоходных артиллерийских орудий M758 по проекту ATMG (Autonomous Truck-Mounted Gun) включает закупку 155-мм/52 гаубиц ATMOS компании Elbit Systems с их интеграцией на 10-тонном грузовике Tatra с колесной формулой 6х6.

Elbit Systems и ОПК Таиланда совместно реализуют программу производства 155-мм автономной самоходной гаубичной системы ATMG (ATMOS) с 2012 года. Контракт стоимостью 30 млн. долл. на поставку СВ Таиланда первой батареи в составе шести 155-мм САУ ATMOS был заключен в октябре 2012 года. Первая платформа ATMOS была собрана в Израиле, а сборка пяти оставшихся – WPC в Таиланде. В августе 2015 года Elbit Systems объявила о заключении дополнительного контракта стоимостью 27 млн. долл. на поставку САУ ATMOS неназванному заказчику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этим заказчиком также называли Таиланд. Всего для вооруженных сил Таиланда (для СВ и КМП) планируется закупка 54 ед. ATMG.

Изготовление артсистем осуществляется подразделением производства артиллерийских и минометных систем Центра производства вооружений WPC (Weapon Production Centre) центра оборонной промышленности и энергетики (Defence Industry and Energy Centre) в Лопбури. Программа осуществляется посредством передачи технологий от Elbit Systems. При этом официальные лица утверждают, что доля участия партнеров в этих двух проектах составляет 50:50. СВ Таиланда и Elbit Systems изучают дальнейшие возможности расширения сотрудничества.

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Страны
Израиль
Таиланд
Продукция
ATMOS-2000
Компании
Elbit Systems
Tata Motors
Tatra
Минпромэнерго РФ
Проекты
2020-й год
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