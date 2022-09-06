Российские автопилоты для сельхозтехники запущены в массовое производство

Российские автопилоты для сельхозтехники

Еще весной «НПО автоматики», входящее в структуру «Роскосмоса», поставило первые 30 комплектов автопилотов, которыми оснастили самоходные опрыскиватели одного из российских производителей сельскохозяйственной техники.

А на настоящее время НПОА уже имеет ряд заказов на аналогичные системы в количестве порядка 3000 единиц. При этом, по словам замдиректора предприятия Антона Капустина, если будет постоянный поток заказов, компания способна выпускать до 10 000 автопилотов ежегодно.

Российские автопилоты для сельхозтехники

Системы автопилота от НПОА в виде комплекта, включают в себя основной терминал, контроллер, подруливающее устройство, а также необходимые кабели. Сама система обеспечивает точное движение техники по указанному маршруту или траектории, а алгоритмы искусственного интеллекта занимаются безопасностью движения, оптимизируют скорость техники, а также сводят к минимуму или исключают возможное влияние человеческого фактора в плане удержания необходимого курса.

Российские автопилоты для сельхозтехники

Уникальность данной разработки заключается в том, что кроме управления практически всеми параметрами техники, автопилот от НПОА функционирует с минимальными необходимыми доработками — как правило, системы управления, а также автопилоты, являются разными устройства, а в системе от НПО автоматики они объединены в одно.