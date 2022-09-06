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Техкульт

Обновленный вертолет-беспилотник Yamaha сможет перевозить 50 кг груза

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Yamaha Fazer R G2


Yamaha, подобно другим японским компаниям, расширяет ассортимент своей продукции за счет производства БПЛА. Одна из перспективных разработок — обновленная версия вертолета-беспилотника Fazer R G2, который на сегодняшний день способен перевозить до 50 кг груза.

Этого удалось достичь за счет модернизации несущего винта, который увеличился до 1,56 м, что почти на 30 см больше предыдущей версии. Одновременно разработчики уменьшили вес камер, аккумулятора и оптимизировали емкость топливного бака. Как результат — вес полезного груза удалось увеличить на 15 кг. Теперь, чтобы перевезти тонну груза потребуется всего 20 рейсов вместо 29, как раньше. Fazer R G2 ждут на строительных площадках, с его помощью будут доставляться грузы в труднодоступные горные районы. Презентация вертолета-беспилотника должна состояться на Международной выставке в Кобе 1-2 сентября.

Yamaha Fazer R G2

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
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