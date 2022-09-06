Денис Мантуров оценил работу дальневосточного завода «Вертолетов России»

Денис Мантуров во время посещения Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России».

Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он оценил выполнение предприятием производственного плана и возможности дальнейшего наращивания мощностей.

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина – одно из ведущих предприятий Дальневосточного федерального округа, крупнейший работодатель Приморья. Завод вносит значимый вклад в развитие вертолетостроительной отрасли и укрепление оборонно-промышленного потенциала страны.

«Предприятие обеспечено заказами на три года вперед, и для выполнения плана «Прогресс» наращивает свои производственные мощности. Загрузка предприятия гарантирует создание новых рабочих мест, реализацию кадрового и промышленного потенциала региона», – отметил Денис Мантуров.

На предприятии состоялась презентация ключевой продукции завода – вертолетов серии Ка-52 и полунатурного стенда, который может использоваться для обучения летчиков. Стенд имитирует кабину вертолета и обладает модульной конструкцией, что в перспективе позволит использовать его и для обучения пилотов Ка-62.

Ка-62 – многоцелевой гражданский вертолет, отвечающий российским и международным нормам летной годности, стандартам надежности и безопасности выполнения грузовых и пассажирских перевозок.

«Сегодня холдинг работает над созданием импортозамещенного облика Ка-62. Серийное производство новой версии машины планируется начать на дальневосточном предприятии «Вертолетов России» с 2025 года. В рамках импортозамещения будут выполнены работы по замене систем и агрегатов на отечественные аналоги. Замещение будет проведено с учетом сохранения достигнутых конкурентоспособных летно-технических характеристик вертолета», – рассказал генеральный директор ААК «Прогресс» Денис Пальцев.

Вертолет отличается высокой степенью многофункциональности и универсальности. Ка-62 может работать в широком диапазоне температур, имеет возможность автономного базирования и безангарного хранения. Предусмотрена также возможность взлета и посадки на базовые аэродромы и грунтовые площадки. Среди сфер применения наряду с грузовыми и пассажирскими перевозками – выполнение спасательных, медицинских и патрульных операций.