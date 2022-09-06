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Денис Мантуров оценил работу дальневосточного завода «Вертолетов России»

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Денис Мантуров
Денис Мантуров во время посещения Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России».
Источник изображения: rostec.ru

Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он оценил выполнение предприятием производственного плана и возможности дальнейшего наращивания мощностей.

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина – одно из ведущих предприятий Дальневосточного федерального округа, крупнейший работодатель Приморья. Завод вносит значимый вклад в развитие вертолетостроительной отрасли и укрепление оборонно-промышленного потенциала страны.

«Предприятие обеспечено заказами на три года вперед, и для выполнения плана «Прогресс» наращивает свои производственные мощности. Загрузка предприятия гарантирует создание новых рабочих мест, реализацию кадрового и промышленного потенциала региона», – отметил Денис Мантуров.

На предприятии состоялась презентация ключевой продукции завода – вертолетов серии Ка-52 и полунатурного стенда, который может использоваться для обучения летчиков. Стенд имитирует кабину вертолета и обладает модульной конструкцией, что в перспективе позволит использовать его и для обучения пилотов Ка-62.

Ка-62 – многоцелевой гражданский вертолет, отвечающий российским и международным нормам летной годности, стандартам надежности и безопасности выполнения грузовых и пассажирских перевозок.

«Сегодня холдинг работает над созданием импортозамещенного облика Ка-62. Серийное производство новой версии машины планируется начать на дальневосточном предприятии «Вертолетов России» с 2025 года. В рамках импортозамещения будут выполнены работы по замене систем и агрегатов на отечественные аналоги. Замещение будет проведено с учетом сохранения достигнутых конкурентоспособных летно-технических характеристик вертолета», – рассказал генеральный директор ААК «Прогресс» Денис Пальцев.

Вертолет отличается высокой степенью многофункциональности и универсальности. Ка-62 может работать в широком диапазоне температур, имеет возможность автономного базирования и безангарного хранения. Предусмотрена также возможность взлета и посадки на базовые аэродромы и грунтовые площадки. Среди сфер применения наряду с грузовыми и пассажирскими перевозками – выполнение спасательных, медицинских и патрульных операций.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
Персоны
Мантуров Денис
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