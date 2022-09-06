Войти
Ростех

Новикомбанк поддерживает производство электронной техники

390
0
0
Новикомбанк
Новикомбанк.
Источник изображения: Новикомбанк

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставит финансирование в размере 3 млрд рублей научно-производственному предприятию «Салют» холдинга «Росэлектроника».

Новикомбанк предоставит средства АО «НПП «Салют» для финансирования контрактов в рамках основной деятельности предприятия, направленной в том числе и на решение задач импортозамещения. Компания производит как продукцию специального назначения, так и гражданские изделия, применяемые в различных сферах деятельности.

Среди новинок НПП «Салют», которые были продемонстрированы на прошедшем в Подмосковье форуме «Армия-2022» на объединенной экспозиции холдинга «Росэлектроника» – опытный образец операционной системы «тонкий клиент». Такие системы применяются в организациях, где большинство пользователей используют компьютеры для выполнения различных задач: работа с базами данных, информационные каталоги (магазины, аптеки, библиотеки) и т.д. Новинка компании соответствует всем требованиям безопасности и позволит снизить затраты на закупку, модернизацию и администрирование рабочих мест.

Кроме того, среди разработок НПП «Салют» – СВЧ-аппаратура специального и народнохозяйственного назначения. Предприятие владеет уникальным сочетанием электровакуумной, гибридной и полупроводниковой технологий, что позволяет решать задачи разработки и производства изделий любой сложности. За годы работы на предприятии разработано более 200 изделий электронной техники, освоено в серийном производстве 128 изделий.

«Мы уделяем большое внимание проектам, направленным на создание новейших технологий в радиоэлектронной отрасли. Многолетний опыт работы с промышленными предприятиями и уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами позволяют нам привлекать для партнеров дополнительные ресурсы и комбинировать коммерческое кредитование с государственной поддержкой», – отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Салют НПП
Проекты
ИТ
Похожие новости
21.04.2022
Сделано в России: топ-10 от «Росэлектроники»
11.12.2020
Ростех открыл центр профобразования для специалистов радиоэлектронной отрасли
10.12.2020
«Ростех» завершит трансформацию радиоэлектронного кластера в первом квартале 2021 года
27.08.2019
"Росэлектроника" покажет на МАКС-2019 новейшие разработки для авиации и космоса
30.11.2017
"Росэлектроника" формирует базу данных электронных компонентов
05.08.2014
Росэлектроника вложила в программу инновационного развития 23 млрд. руб.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 13:11
  • 3
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 13:09
  • 32
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 12:41
  • 31008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 10:34
  • 1
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 10:00
  • 1
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 09:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 09:52
  • 3
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 06.09 09:33
  • 1
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 05.09 11:52
  • 1
Raytheon поставит СВ США дополнительные ЗУР "Стингер"
  • 05.09 09:45
  • 1
В США объяснили потребность Украины в баллистических ракетах