ФСВТС: на ADEX 2022 в российской экспозиции будет представлено более 400 экспонатов ПВН, из них 92 образца

ЦАМТО, 5 сентября. На объединенной российской экспозиции на выставке ADEX 2022 в Баку будет представлено более 400 экспонатов ПВН, из них 92 образца, среди которых различные виды стрелкового вооружения, боеприпасов, прицелов и взрывателей, средств связи и индивидуальной защиты.

Объединенную российскую экспозицию продукции военного назначения площадью более 250 кв. м организует АО "Рособоронэкспорт".

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов на российской экспозиции будет представлена информация о:

- технике ВВС:

многоцелевом сверхманевренном истребителе Су-35, транспортно-боевом вертолете Ми-35М, боевом разведывательно-ударном вертолете Ка-52, военно-транспортном самолете Ил-76МД-90А (Э);

- технике сухопутных войск:

танке Т-90МС, боевой машине поддержки танков БМПТ, бронетранспортере БТ-ЗФ, бронированной машине разминирования БМР-ЗМС, боевой машине пехоты БМП-ЗФ;

- ракетно-артиллерийском вооружении и боеприпасах:

самоходном противотанковом комплексе "Хризантема-С", противотанковых ракетных комплексах "Корнет-Э", "Корнет-ЭМ", модернизированной самоходной гаубице "Мста-С" под калибр 155 мм;

- зенитных ракетных комплексах и системах:

зенитном ракетном комплексе 9К331МКМ "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, зенитном ракетном комплексе 9К317Э "Бук-М2Э", переносном зенитном ракетном комплексе 9К338 "Игла-С";

- стрелковом вооружении:

автоматах Калашникова, 7,62 мм пулемете Калашникова "Печенег";

- средствах радиоэлектронной борьбы:

наземном модуле радиоэлектронного подавления 1РЛ257Э, многофункциональном комплексе радиоэлектронного подавления систем радиосвязи РБ-531БЕ и др.

Международная выставка оборонной промышленности ADEX 2022 пройдет в период с 6 по 8 сентября 2022 г. в Баку (Азербайджан).

Выставка проводится при поддержке Министерства обороны и Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.