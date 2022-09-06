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ЦАМТО

ФСВТС: на ADEX 2022 в российской экспозиции будет представлено более 400 экспонатов ПВН, из них 92 образца

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Российский комплекс управляемого вооружения "Краснополь-М2"
Российский комплекс управляемого вооружения "Краснополь-М2" на выставке ADEX 2016.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 5 сентября. На объединенной российской экспозиции на выставке ADEX 2022 в Баку будет представлено более 400 экспонатов ПВН, из них 92 образца, среди которых различные виды стрелкового вооружения, боеприпасов, прицелов и взрывателей, средств связи и индивидуальной защиты.

Объединенную российскую экспозицию продукции военного назначения площадью более 250 кв. м организует АО "Рособоронэкспорт".

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов на российской экспозиции будет представлена информация о:

- технике ВВС:

многоцелевом сверхманевренном истребителе Су-35, транспортно-боевом вертолете Ми-35М, боевом разведывательно-ударном вертолете Ка-52, военно-транспортном самолете Ил-76МД-90А (Э);

- технике сухопутных войск:

танке Т-90МС, боевой машине поддержки танков БМПТ, бронетранспортере БТ-ЗФ, бронированной машине разминирования БМР-ЗМС, боевой машине пехоты БМП-ЗФ;

- ракетно-артиллерийском вооружении и боеприпасах:

самоходном противотанковом комплексе "Хризантема-С", противотанковых ракетных комплексах "Корнет-Э", "Корнет-ЭМ", модернизированной самоходной гаубице "Мста-С" под калибр 155 мм;

- зенитных ракетных комплексах и системах:

зенитном ракетном комплексе 9К331МКМ "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, зенитном ракетном комплексе 9К317Э "Бук-М2Э", переносном зенитном ракетном комплексе 9К338 "Игла-С";

- стрелковом вооружении:

автоматах Калашникова, 7,62 мм пулемете Калашникова "Печенег";

- средствах радиоэлектронной борьбы:

наземном модуле радиоэлектронного подавления 1РЛ257Э, многофункциональном комплексе радиоэлектронного подавления систем радиосвязи РБ-531БЕ и др.

Международная выставка оборонной промышленности ADEX 2022 пройдет в период с 6 по 8 сентября 2022 г. в Баку (Азербайджан).

Выставка проводится при поддержке Министерства обороны и Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Азербайджан
Продукция
Tор-М2
АК-74 "Калашников"
БМПТ Рамка-99
Бук-М2
Игла ЗРК
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Ил-76
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