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РИА Новости

Путин объявил о возвращении России в Арктику

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Арктика
Арктика.
Источник изображения: © Фото : Фонд Росконгресс

Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику для обеспечения обороноспособности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, и с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций. Там инфраструктура МЧС у нас будет развиваться. Будет происходить освоение северного морского пути, там у нас уже развернулись некоторые крупные экономические проекты, в том числе - в сфере энергетики", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".

"Арктика - очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к ее защите, поэтому вот все это вместе - уборка старого (мусора) и создание благоприятных условий, надежно обеспечивающих и интересы жизнедеятельности человека, экономические, оборонные интересы и интересы защиты природы - все это вместе - сложнейшая задача", - отметил Путин.

Он также заявил, что будущее России "в значительной степени связано с Арктикой", и первое, что нужно сделать, - это очистить ее от "того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия".

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МЧС
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Путин Владимир
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