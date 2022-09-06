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Военное обозрение

Появились кадры с работой гаубицы М777 снарядами Excalibur на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В интернете представили видеокадры работы гаубицы М777. По утверждению ряда украинских Telegram-каналов, тубусы, которые находятся рядом с гаубицей, похожи на те, что используются для снарядов Excalibur.

Издание «Страна» приводит мнение военных экспертов, которые уверены: удары по мостам через реку Днепр в Херсоне и Новой Каховке наносились не ракетами РСЗО HIMARS, а снарядами Excalibur. Особенность данных снарядов, по утверждению аналитиков, заключается в том, что их не могут перехватить системы противовоздушной обороны российских войск.

Источник изображения: topwar.ru

Снаряды M982 Excalibur представляют собой 155-мм управляемые активно-реактивные снаряды увеличенной дальности. Они запускаются из ствола гаубицы, система управления – комбинированная – спутниковая и инерциальная. Такие снаряды разрабатываются компаниями Raytheon Missile Systems и BAE Systems Bofors, находятся на вооружении американских сухопутных войск, а также армий ряда стран НАТО и союзников США. Теперь они поставлены и Украине.

Дальность стрельбы M982 Excalibur составляет до 57 километров. Такие боеприпасы используются для поражения бронетехники и укреплённых объектов, но вот к эффективности нанесения критического поражения крупным мостам есть вопросы.

Впервые такие снаряды были применены в Ираке в 2007 году, их применение впечатлило американских военных – 92% снарядов падали в районе 4 метров от цели. Поэтому США приняли решение об увеличении темпов производства таких снарядов до 150 снарядов в месяц, тогда как ранее выпускалось лишь 18 снарядов в месяц.

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Ирак
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Украина
Продукция
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