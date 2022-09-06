Военный историк рассказал о назначении учений «Восток-2022»

Военный историк Борис Юлин 5 сентября рассказал «Известиям» о задачах и назначении учений «Восток-2022» вблизи Японии.

«[Курильские] острова, на которых проводятся учения, они относятся к спорным территориям по японской версии. Долгое время каких-то учений в этом районе не проходило. Сейчас из-за враждебного отношения Японии к РФ происходит рост напряженности на Дальнем Востоке. Назревает практически прямой военный конфликт между США и Китаем. С одной стороны — КНДР, Китай, Россия, с другой — Япония, Южная Корея, Тайвань, США. В данном случае учения к северу от Хоккайдо воспринимаются японцами как демонстрация силы в адрес Японии и как возможная угроза», — сказал он.

При этом так же со стороны Пекина воспринимаются совместные южнокорейские и американские учения, рост милитаризации Японии и события на Тайване, добавил Юлин.

Историк отметил, что учения в подобных местах, таких как Курильские острова, всегда преследуют двоякую цель — с одной стороны, это повышение и проверка готовности войск, а с другой — политический шаг.

«То есть именно в это время одновременно с китайцами проводятся учения вблизи Японии. Такие учения всегда являются и политическим сигналом. То есть постоянным сигналом военного давления США и Южной Кореи на Северную Корею являлись ежегодные учения на границе с Северной Кореей», — заключил Юлин.

Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября. Будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в восточном регионе. В Минобороны РФ подчеркнули, что действия в рамках учений носят оборонительный характер.

В учениях задействованы воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. В общей сложности в учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих. Также планируется использовать 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

5 сентября генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что учения российской армии «Восток-2022» на Кунашире и Итурупе, которые Япония считает своими северными территориями, вызывают крайнее сожаление.

Отношения Вашингтона и Пекина обострились после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя (Тайвань) 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Тайвань является частью Китая, но более 70 лет живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.