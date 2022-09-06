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Российский смертоносный «Маркер» станет носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе

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РТК "Маркер"
РТК "Маркер".
Источник изображения: © Фонд перспективных исследований

Российский перспективный боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, может стать носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» сообщает ТАСС.

«Противодействие БЛА дронами комплекса "Маркер". Штатно на платформе размещается до 16 квадрокоптеров в боксах по четыре штуки», — рассказали в пресс-службе.

В НПО добавили, что эти беспилотники могут применяться для тарана беспилотника-нарушителя.

В сентябре в «Андроидной технике» заявили, что «Маркер» получил лазерное оружие, позволяющее поражать беспилотные летательные аппараты.

В феврале исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что «Маркер» выступал в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) и противостоял БЛА.

В ноябре 2021 года сообщалось, что «Маркер» в ходе испытаний продемонстрировал возможности форсирования реки.

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Страны
Россия
Компании
АТ НПО
Проекты
БПЛА
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