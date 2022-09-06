"Калашников" представит новые образцы гражданского стрелкового оружия на выставке ADEX

Всего на выставке будет показано более 30 наименований изделий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" представит новейшие образцы гражданского стрелкового оружия на азербайджанской международной выставке ADEX-2022, всего на выставке будет показано более 30 наименований изделий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба концерна.

"АО "Концерн "Калашников" примет участие в азербайджанской международной выставке оборонной промышленности ADEX-2022 с 6 по 8 сентября. В экспозиции концерна будет представлена вся линейка боевой продукции и новейшие образцы гражданского стрелкового оружия, всего более 30 наименований изделий", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в качестве боевого стрелкового оружия концерн представит АК сотой и двухсотой серии и линейку изделий "Ратник", а в качестве гражданской сделает акцент на карабине "Сайга-АКСУ" для экспорта, карабине Saiga-9 EXP, пистолете Лебедева компактном (ПЛК) и ряде других изделий.

По словам президента "Калашникова" Алана Лушникова, концерн рассматривает выставку, как возможность представить свою продукцию потребителям из разных стран. "Мы отмечаем повышенный интерес к данной выставке и рассматриваем эту площадку, как возможность лишний раз представить свою продукцию для потребителей из самых различных стран региона. Мы предлагаем потенциальным покупателям стрелковое оружие во всех сегментах, из которых каждый может выбрать ту продукцию, которая наиболее полно отвечает его запросам", - сказал он.

Концерн "Калашников" - один из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия, флагман отечественной стрелковой отрасли: на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия. Завод также выпускает высокоточные боеприпасы и спецвооружение, дистанционно-управляемые боевые модули. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи карабины, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция "Калашникова" поставляется более чем в 27 стран.

В Баку с 6 по 8 сентября пройдет IV Международная выставка современного вооружения и техники ADEX. Выставка организуется по инициативе и при поддержке министерств оборонной промышленности и обороны Азербайджана.