США предлагают Филиппинам приобрести "Блэк Хок" вместо Ми-17

ЦАМТО, 5 сентября. По информации посла Филиппин в США Хосе Мануэля Ромуальдеса, Соединенные Штаты предложили продать Вооруженным силам Филиппинам от 13 до 14 дополнительных вертолетов UH-60/S-70i "Блэк Хок".

Как сообщает Global Business Press, данное предложение представляет собой альтернативу ранее представленному предложению о приобретении тяжелых транспортных вертолетов CH-47 "Чинук" вместо 16 ед. Ми-17, контракт на покупку которых в России власти Филиппин расторгли в июне.

В настоящее время правительство Филиппин ведет с российской стороной переговоры "о судьбе" 38 млн. долл., выплаченных в качестве аванса в рамках контракта общей стоимостью около 227,35 млн. долл.

В боевом составе ВВС Филиппин уже эксплуатируются 15 собранных в Польше многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок". Еще 32 машины были заказаны в январе этого года. При этом командование ВВС Филиппин стремилось приобрести вертолеты другого типа, которые могли бы расширить спектр задач, выполняемых "Блэк Хок".

Как сообщал ЦАМТО, МНО Филиппин заключило контракт на поставку 16 вертолетов Ми-17, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 12,7 млрд. филиппинских песо в ноябре 2021 года. Еще один вертолет предполагалось поставить бесплатно. В январе 2022 года МНО Филиппин произвело авансовый платеж в размере 1,9 млрд. филип. песо. Тем не менее, в июне 2022 года власти Филиппин приняли решение расторгнуть контракт из опасений попасть под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Предложение о поставке дополнительных "Блэк Хок", вероятно, связано с тем, что стоимость предложенных ранее CH-47 "Чинук" оказалась для ВВС Филиппин чрезмерно высока. По оценке, на средства, выделенные для покупки 17 ед. Ми-17, можно приобрести не более шести CH-47.

Таким образом, высказанный ранее прогноз ЦАМТО о том, что власти США в условиях отсутствия у Филиппин альтернатив не поставят "Чинук" по цене российского вертолета, полностью оправдался.

Пока сложно прогнозировать, каким из предложенных вариантов воспользуются новые власти Филиппин. В то же время, следует отметить, что тенденция увеличения оборонных расходов сохраняется. Проект бюджета на 2023 год предусматривает выделение на оборону 240,29 млрд. песо (4,28 млрд. долл.), что на 8% превышает показатель текущего года.

Администрация президента Фердинанда Маркоса мл. подтвердила, что все основные контракты на модернизацию Вооруженных сил, подписанные предыдущей администрацией, будут реализованы. К ним, в частности, относятся приобретение двух корветов и шести патрульных кораблей в Республике Корея, ракетной системы береговой обороны "БраМос" в Индии и 32 вертолетов S-70i "Блэк Хок" в Польше. Финансирование этих контрактов уже обеспечено правительством.