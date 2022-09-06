Британия увеличила длительность военной подготовки украинцев

Она будет длиться пять недель

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Продолжительность программы военной подготовки гражданского населения Украины на территории Великобритании увеличена до пяти недель. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News.

"Великобритания увеличила длительность программы военных тренировок на территории страны, в ходе которых украинских граждан превращают в солдат, готовых сражаться с Россией <...> на передовой, с трех до пяти недель", - информировал телеканал со ссылкой на министерство обороны королевства. Уточняется, что с начала июня такие курсы прошли 4,7 тыс. украинцев.

Как передает телеканал, подготовкой занимаются военные инструкторы Великобритании, Канады, Нидерландов, Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Литвы и Новой Зеландии. Программа представляет собой базовый курс подготовки британской пехоты, включающий навыки обращения с оружием, оказание первой помощи на поле боя, принципы поведения в зоне боевых действий и тактику патрулирования. Данная инициатива "демонстрирует решимость продолжать оказывать поддержку Вооруженным силам Украины", приводит телеканал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.