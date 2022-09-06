Войти
ЦАМТО

Embraer приступила к летным испытаниям самолета KC-390 ВВС Португалии

363
0
0
KC-390
KC-390.
Источник изображения: embraer.com

ЦАМТО, 5 сентября. Компания Embraer объявила о начале летных испытаний первого самолета ВТА KC-390, предназначенного для поставки ВВС Португалии.

В настоящее время деятельность подразделения Embraer в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) сосредоточена на проверке соответствия самолета требованиям ВВС Португалии и сертификации бразильскими властями, в том числе Национальным агентством гражданской авиации (ANAC) и Институтом развития промышленности (IFI – Instituto de Fomento Industrial).

Этот этап предшествует вылету самолета в Португалию, где на борт будет интегрировано оборудование стандарта НАТО. Далее KC-390 будет сертифицирован Национальным аэронавигационным управлением Португалии (AAN) при участии OGMA, являющейся дочерней компании Embraer в Португалии. Все мероприятия проводятся под контролем ВВС Португалии. Поставки первых самолетов запланирована на 2023 год.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Португалии и бразильская Embraer 22 августа 2019 года подписали договор о приобретении в рамках процедуры модернизации ВВС пяти многоцелевых транспортов-заправщиков KC-390 "Миллениум". Контракт также предусматривает поставку тренажера, наземного оборудования, систем дозаправки в воздухе, системы медицинской эвакуации, средств самообороны, оказание услуг материально-технического обеспечения. Соглашение включает опцион на поставку шестого самолета.

Поставки самолетов планируется начать в 2023 году. Они будут выполняться с темпом один самолет в год и завершатся к февралю 2027 года. Ранее бюджет проекта был объявлен в размере 827 млн. евро.

Самолет KC-390 соответствует требованиям ВВС Португалии, может применяться для выполнения различных задач, включая перевозку и десантирование войск и грузов, а также дозаправку в полете. В числе возможных гражданских задач названы оказание гуманитарной помощи, медицинская эвакуация, поисково-спасательные операции и тушение лесных пожаров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
Продукция
KC-390
Компании
Embraer
Проекты
NATO
Похожие новости
22.12.2020
ВВС Бразилии получили четвертый самолет ВТА KC-390 "Миллениум"
19.11.2020
ВС Венгрии приобрели самолеты C-390 "Миллениум"
03.02.2015
Компания «Эмбраер» готовится выполнить первый полет КС-390
29.09.2014
«Эмбраер» готовится к выкатке первого самолета ВТА KC-390, запланированной на 25 октября
12.09.2012
Бразильцы завершили предварительное проектирование нового транспортника
13.09.2010
Португалия примет участие в создании бразильского транспортника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 13:11
  • 3
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 13:09
  • 32
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 12:41
  • 31008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 10:34
  • 1
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 10:00
  • 1
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 09:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 09:52
  • 3
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 06.09 09:33
  • 1
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 05.09 11:52
  • 1
Raytheon поставит СВ США дополнительные ЗУР "Стингер"
  • 05.09 09:45
  • 1
В США объяснили потребность Украины в баллистических ракетах