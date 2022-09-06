Embraer приступила к летным испытаниям самолета KC-390 ВВС Португалии

ЦАМТО, 5 сентября. Компания Embraer объявила о начале летных испытаний первого самолета ВТА KC-390, предназначенного для поставки ВВС Португалии.

В настоящее время деятельность подразделения Embraer в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) сосредоточена на проверке соответствия самолета требованиям ВВС Португалии и сертификации бразильскими властями, в том числе Национальным агентством гражданской авиации (ANAC) и Институтом развития промышленности (IFI – Instituto de Fomento Industrial).

Этот этап предшествует вылету самолета в Португалию, где на борт будет интегрировано оборудование стандарта НАТО. Далее KC-390 будет сертифицирован Национальным аэронавигационным управлением Португалии (AAN) при участии OGMA, являющейся дочерней компании Embraer в Португалии. Все мероприятия проводятся под контролем ВВС Португалии. Поставки первых самолетов запланирована на 2023 год.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Португалии и бразильская Embraer 22 августа 2019 года подписали договор о приобретении в рамках процедуры модернизации ВВС пяти многоцелевых транспортов-заправщиков KC-390 "Миллениум". Контракт также предусматривает поставку тренажера, наземного оборудования, систем дозаправки в воздухе, системы медицинской эвакуации, средств самообороны, оказание услуг материально-технического обеспечения. Соглашение включает опцион на поставку шестого самолета.

Поставки самолетов планируется начать в 2023 году. Они будут выполняться с темпом один самолет в год и завершатся к февралю 2027 года. Ранее бюджет проекта был объявлен в размере 827 млн. евро.

Самолет KC-390 соответствует требованиям ВВС Португалии, может применяться для выполнения различных задач, включая перевозку и десантирование войск и грузов, а также дозаправку в полете. В числе возможных гражданских задач названы оказание гуманитарной помощи, медицинская эвакуация, поисково-спасательные операции и тушение лесных пожаров.