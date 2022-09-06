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ТАСС

Фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки в рамках учений "Восток-2022"

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Фрегат «Маршал Шапошников» перед швартовкой в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Фрегат «Маршал Шапошников» перед швартовкой в бухте Золотой Рог во Владивостоке.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Выход фрегата в залив Петра Великого обеспечивали два базовых тральщика БТ-215 и БТ-32

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подводной лодки и провел артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений "Восток-2022". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Выход фрегата в район учений, залив Петра Великого, обеспечивали два базовых тральщика БТ-215 и БТ-325, задача которых была очистить проход от возможных морских мин. При форсировании "Маршалом Шапошниковым" района с высокой минной опасностью расчеты корабля обнаружили и уничтожили макет морской плавающей мины огнем из скорострельной 30-мм автоматической артиллерийской установки АК-630.

По замыслу учений, гидроакустики фрегата на границе территориальных вод России обнаружили подводную лодку условного противника. "Для допоиска подлодки и ее идентификации с борта фрегата был поднят вертолет Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ. После обнаружения субмарины и ее отказа всплыть, в район нахождения подлодки был нанесен бомбовый удар из реактивной бомбометной установки РБУ-6000", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказали на флоте, на следующем этапе практических действий экипаж фрегата во взаимодействии с двумя ракетными катерами Р-20 и Р-24 вступил в морской бой с кораблями условного противника. Огонь по морскому буксируемому щиту-мишени велся из современной 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190. Эта артиллерийская установка обеспечивает эффективное поражение воздушных, морских и береговых целей.

"В ходе решения задач по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника для поражения имитированных воздушных целей фрегат комплексно применил артиллерийские установки А-190 и АК-630, а также осуществил постановку активных радиоэлектронных помех", - рассказали в пресс-службе ТОФ. Завершающей задачей учений стала отработка действий по защите фрегата от диверсантов. "Для исключения возможности атаки фрегата боевыми пловцами из-под воды было проведено профилактическое гранатометание с использованием переносных и стационарных противодиверсионных гранатометных комплексов", - отметили на флоте.

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский и др., а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. 

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