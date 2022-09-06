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ЦАМТО

Пентагон создал рабочую группу для ускорения процедуры поставок вооружений союзникам США

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 5 сентября. Минобороны США создало рабочую группу с целью ускорить забюрократизированную процедуру поставок вооружений союзникам Вашингтона.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Согласно источникам издания, рабочая группа, в которую вошли высокопоставленные официальные лица, была создана Пентагоном в августе для изучения давней проблемы большой задержки в экспортных поставках оружия из США в другие страны.

Источники заявили, что цель этой группы – добиться, чтобы вооружение поступало союзникам и партнерам США быстрее, чем это имело место ранее.

Согласно источникам, выявление проблем в поставках оружия стало более актуальным из-за напряженности в отношениях между США и Китаем и ситуации на Украине.

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Страны
Китай
США
Украина
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