Новейший подвижный роботизированный комплекс охраны разрабатывается на базе боевого модуля «Прометей»

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12-е Главное управление Министерства обороны, обеспечивающее, в том числе, охрану ядерных объектов, может получить на вооружение новый подвижный роботизированный комплекс, вооруженный крупнокалиберным пулеметом. О разработке нового комплекса охраны сообщили в НПО "Электромашина".

На прошедшем в августе международном форуме "Армия-2022" НПО "Электромашина" представила новую систему охраны периметра "Прометей", состоящую из нескольких стационарных боевых модулей, вооруженных крупнокалиберным пулеметом. Данная система способна обнаруживать нарушителей, оповещать их о возможном нарушении периметра охраняемой зоны и при необходимости уничтожать. В систему входить до 16 модулей, способных держать периметр до 10 км.

Данная система была создана по заданию 12-го ГУ МО РФ, и в настоящее время проходит государственные испытания. Но на достигнутом останавливаться конструкторы не стали и предложили создать мобильный роботизированный комплекс на основе "Прометея". Работы ведут НПО "Электромашина" и МГТУ им. Баумана.

Новая наша разработка, которой мы в настоящий момент занимаемся совместно с 12-м Главным управлением и МГТУ им. Баумана - это подвижный роботизированный комплекс на базе этого же боевого модуля и роботизированного шасси (...) Оператор будет находиться в безопасном месте, а робот будет решать поставленную задачу

- заявил гендиректор "Электромашины" Игорь Афанасьев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда"

Дистанционно управляемый боевой модуль "Прометей" был разработан на базе БМ "Охотник", устанавливаемого на бронеавтомобили "Тайфун". Модуль оснащается системой тепловизионного наблюдения, встроенной диагностикой неисправности, счётчиком-индикатором патронов, гироскопом стабилизации прицела и самого оружия, а также лазерным дальномером.