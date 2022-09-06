«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда

ЦАСТ объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонского боевого робота THeMIS на Украине

Центр анализа стратегий и технологий объявил, что заплатит один миллион рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS и передать ее в распоряжение российского Министерства обороны. В ЦАСТ уточнили, что первый экземпляр платформы был передан Киеву в августе этого года.

«В более или менее целом состоянии»

Согласно информации ЦАСТ, Вооруженные силы Украины должны получить гусеничные безэкипажные наземные платформы THeMIS разработки и производства эстонской компании Milrem Robotics. При этом первый экземпляр такой роботизированной платформы уже был доставлен на Украину в августе 2022 года.

«Планируется использование THeMIS в основном для эвакуации раненых с переднего края и для доставки боеприпасов. Проект по приобретению роботизированных комплексов THeMIS для Украины получил название «Журавель», его инициатором является бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с украинским волонтерским медицинским формированием «Госпитальеры» - рассказали в центре.

В ЦАСТ отметили, что THeMIS - стартовый и "фирменный" продукт компании Milrem Robotics. К настоящему времени роботов приобрели уже 11 стран, семь из которых - члены НАТО: Эстония, Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Великобритания и США. Безэкипажные платформы пока использовались «в основном в опытовых и экспериментальных целях». В центре считают, что, хотя комплексы THeMIS использовались в военной операции Европейского Союза в Мали, однако, «видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях».

«В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», - сообщается в Telegram-канале ЦАСТ.

В центре уточнили, что данное предложение было «согласовано с соответствующими структурами». ЦАСТ заплатит вознаграждение «по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Министерства обороны России».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора центра Руслана Пухова, награду объявили по нескольким причинам. В частности, «это дань памяти основателю ЦАСТ Константину Макиенко, умершему в мае 2021 года». Помимо научной деятельности, «он с 2014 года личными средствами помогал жителям и защитникам Донбасса». Пухов заявил, что таким образом центр стремится продолжить дело Макиенко.

По мнению директора ЦАСТ, изучение THeMIS также будет полезно для развития российских сухопутных роботизированных систем.

"Из всех образцов военной техники, которые поставляются на Украину, по-настоящему современными, инновационными можно назвать крайне мало систем. Эта платформа действительно новая, это то, на что необходимо обратить внимание - это реальная инновация, это будущее войны", - сказал он.

Робот в трех комплектациях

На сайте эстонской компании Milrem Robotics уточняется, что в длину комплекс составляет 2,4 м, в высоту - 1,15 м. THeMIS может развивать максимальную скорость до 25 километров в час и нести груз весом до 1,2 т. Компания выпускает его в трех комплектациях.

Компания Milrem Robotics также опубликовала кадры работы робота. По ним ясно, что он может бодро взбираться в гору, переправляться через речку, не застревает в песках и снегу. Он даже может с легкостью валить на своем пути небольшие деревья и тянуть за собой тяжелый грузовик.

«THeMIS представляет собой многоцелевую беспилотную наземную машину, предназначенную для сокращения численности войск на поле боя. Открытая архитектура THeMIS позволяет быстро настраивать ее от транспортной функции до вооружения, обезвреживания боеприпасов или поддержки разведывательных операций в соответствии с характером миссии», - говорится в описании робота.

Целью THeMIS в комплектации Cargo компания называет «снижение когнитивной нагрузки солдат и предоставление средств для перевозки и использования дополнительного снаряжения и огневой мощи». Все это позволяет военнослужащим «сосредоточиться на текущей задаче», так как робот перевозит «все, что обычно носит солдат».

«THeMIS Cargo повысит мобильность спешенных подразделений и сделает их более эффективными против противника. THeMIS Cargo также может использоваться для поддержки логистической деятельности на базе и для пополнения запасов на последней миле», - подчеркнули в Milrem Robotics.

А грузовой минометчик THeMIS «адаптирован для размещения миномета калибром до 81 мм. Основная цель этой системы - «обеспечить тыловую поддержку и огонь с закрытых позиций для маневренных сил».

В свою очередь платформа THeMIS в комплектации Cargo CASEVAC может «обеспечить быструю эвакуацию неотложных пострадавших из места поражения в медицинские учреждения более высокого уровня».

«Это снижает потребность в рабочей силе, обычно используемой для эвакуации раненых. Автомобиль позволяет использовать большинство носилок НАТО, используемых в вооруженных силах», - отметили в компании.

Мария Шустрова