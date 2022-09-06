Вуз Севастополя поможет вернуться к мирной жизни студентам-участникам боев на Донбассе

К реализации проекта подключились специалисты кафедры психологии университета

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты Севастопольского государственного университета разработали программу, которая поможет вернуться к мирной жизни студентам Автомобильно-дорожного института (входит в структуру Донецкого национального технического университета), прошедшим через боевые действия, сообщила ТАСС проректор Ирина Авдеева.

"Мы работаем над проектом по ресоциализации для Автомобильно-дорожного института, расположенного в Горловке. Такого, насколько нам известно, еще ни один университет страны не делал. Для ребят нужна серьезная программа адаптации к мирной жизни. И сейчас, с началом учебного года, наш университет по договоренности с ректором горловского института займется ее реализацией", - рассказала проректор.

Она пояснила, что СевГУ сотрудничает с вузами Горловки с 2014 года, сейчас готовится подписание соглашений о сотрудничестве. Проблему ресоциализации студентов, которые побывали на фронте, защищая свою республику, озвучил руководитель Автомобильно-дорожного института во время недавнего визита в Севастополь. К ее решению подключились специалисты кафедры психологии Гуманитарно-педагогического института СевГУ, которые имеют опыт работы в горячих точках и зонах ЧС, помогали людям с посттравматическими расстройствами.

"Для студентов-участников программы <...> предусматриваются занятия с психологами, встречи с ребятами-лидерами молодежных групп, волонтерами. Будет и индивидуальная консультативная помощь, и системная работа с общими для всей группы посттравматическими состояниями, и фокусная информационная кампания, чтобы студенты получили выбор и поняли, чем заниматься, как выстраивать свою жизнь. То, что они пережили, сильнейший стресс, и мы готовы к тому, что кому-то понадобится специализированная помощь, чтобы справиться с последствиями, но многим достаточно будет просто заново осознать происходящее вокруг них после возвращения с передовой. В любом случае никто не будет учить их, как жить, им просто предоставят набор инструментов, которыми по своему выбору они могли бы пользоваться", - добавила собеседница.

Она отметила, что главная задача севастопольских специалистов - проработать основу для реализации программы. При этом серьезная нагрузка должна лечь на сотрудников горловского института, которые будут работать со студентами в качестве кураторов. Для преподавателей института в СевГУ готовы организовать курсы повышения квалификации по этому направлению.