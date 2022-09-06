Войти
ТАСС

Вуз Севастополя поможет вернуться к мирной жизни студентам-участникам боев на Донбассе

389
0
0
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

К реализации проекта подключились специалисты кафедры психологии университета

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты Севастопольского государственного университета разработали программу, которая поможет вернуться к мирной жизни студентам Автомобильно-дорожного института (входит в структуру Донецкого национального технического университета), прошедшим через боевые действия, сообщила ТАСС проректор Ирина Авдеева.

"Мы работаем над проектом по ресоциализации для Автомобильно-дорожного института, расположенного в Горловке. Такого, насколько нам известно, еще ни один университет страны не делал. Для ребят нужна серьезная программа адаптации к мирной жизни. И сейчас, с началом учебного года, наш университет по договоренности с ректором горловского института займется ее реализацией", - рассказала проректор.

Она пояснила, что СевГУ сотрудничает с вузами Горловки с 2014 года, сейчас готовится подписание соглашений о сотрудничестве. Проблему ресоциализации студентов, которые побывали на фронте, защищая свою республику, озвучил руководитель Автомобильно-дорожного института во время недавнего визита в Севастополь. К ее решению подключились специалисты кафедры психологии Гуманитарно-педагогического института СевГУ, которые имеют опыт работы в горячих точках и зонах ЧС, помогали людям с посттравматическими расстройствами.

"Для студентов-участников программы <...> предусматриваются занятия с психологами, встречи с ребятами-лидерами молодежных групп, волонтерами. Будет и индивидуальная консультативная помощь, и системная работа с общими для всей группы посттравматическими состояниями, и фокусная информационная кампания, чтобы студенты получили выбор и поняли, чем заниматься, как выстраивать свою жизнь. То, что они пережили, сильнейший стресс, и мы готовы к тому, что кому-то понадобится специализированная помощь, чтобы справиться с последствиями, но многим достаточно будет просто заново осознать происходящее вокруг них после возвращения с передовой. В любом случае никто не будет учить их, как жить, им просто предоставят набор инструментов, которыми по своему выбору они могли бы пользоваться", - добавила собеседница.

Она отметила, что главная задача севастопольских специалистов - проработать основу для реализации программы. При этом серьезная нагрузка должна лечь на сотрудников горловского института, которые будут работать со студентами в качестве кураторов. Для преподавателей института в СевГУ готовы организовать курсы повышения квалификации по этому направлению. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 13:09
  • 32
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 12:41
  • 31008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 10:34
  • 1
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 10:00
  • 1
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 09:54
  • 2
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 09:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 09:52
  • 3
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 06.09 09:33
  • 1
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 05.09 11:52
  • 1
Raytheon поставит СВ США дополнительные ЗУР "Стингер"
  • 05.09 09:45
  • 1
В США объяснили потребность Украины в баллистических ракетах