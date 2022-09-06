Летчики ВВО отработали задачи авиаподдержки на учениях «Восток-2022»

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 оперативно-тактической авиации Восточного военного округа (ВВО) отработали задачи воздушной поддержки войск в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Восток-2022» . Об этом сообщает Министерство обороны России.

Летчики ВВО в тренировочном формате организовали авиационную поддержку вооруженных подразделений на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

Первоначально экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР провели контрольный облет стратегических объектов и зафиксировали позиции противовоздушной обороны условного противника. Координаты были переданы штурмовикам, которые нанесли ракетно-бомбовый удар в соответствии с поступившими данными.

Подлетая к зенитно-ракетным комплексам условного противника, пилоты штурмовых самолетов отработали навыки ухода от атак с земли с использованием новейшего бортового комплекса обороны, а также выполнили противоракетные маневры и произвели отстрел тепловых ловушек.

Накануне расчеты РСЗО «Ураган» ВВО, принимающие участие в СКШУ «Восток-2022», ликвидировали условного противника в ходе ведения обороны острова Сахалин.

В обозначенном районе военнослужащие заняли огневые позиции, выполнили маскировку техники и подготовились к боевой стрельбе. Огневым воздействием РСЗО цели, обозначающие объекты и технику «врага», были уничтожены.

В этот же день представители иностранных воинских контингентов в ходе учений провели техническое обслуживание вверенного вооружения и боевой техники. Танкисты и механики-водители боевых машин проверили состояние основных узлов боевых машин, погрузили боекомплекты и зарядили комплексы штатного вооружения.

28 августа стало известно, что учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября текущего года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в восточном регионе. Подчеркивается, что действия в рамках учений носят оборонительный характер.

В учениях будут задействованы воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. В общей сложности в СКШУ «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих. Также планируется использовать 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.