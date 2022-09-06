Кадры применения ЗРПК «Панцирь-С» по ВСУ на спецоперации

Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» Центрального военного округа (ЦВО) успешно выполняют задачи спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Кадры боевой работы артиллеристов представило Министерство обороны РФ.

ЗРПК используются военнослужащими для прикрытия наземной техники, защиты стратегических объектов и обеспечения безопасной работы авиации. Боевая работа идет непрерывно в самых разных условиях. Расчетам установок приходится постоянно менять место дислокации, чтобы не попасть под огонь противника. Тем не менее, «Панцири» активны даже во время перемещений, при необходимости можно вести прицельную стрельбу прямо на ходу.

В поддержке с земли нуждаются даже грозные «Аллигаторы» (ударно-разведывательные вертолеты Ка-52). В тандеме с ЗРПК боевая авиация показывает впечатляющие результаты.

Системы обнаружения современных зенитных комплексов «Панцирь-С» позволяют оператором вычислять в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО, в том числе западного образца, так и совсем небольшие.

«Данный комплекс отлично справляется с задачами, которые перед нами ставит руководство», — отметил командир экипажа ЗРПК с позывным Джаз.

Ранее, 1 сентября, в оборонном ведомстве показали видео боевой работы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1» Западного военного округа (ЗВО), обеспечивающих защиту подразделений Вооруженных сил РФ от средств воздушного нападения.

Отмечается, что военнослужащие продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ракеты «Точки-У», которые украинские боевики регулярно выпускают по освобожденным населенным пунктам.

До этого, 17 августа, Минобороны России на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрировало турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сбитый в ходе проведения спецоперации. Объект был ликвидирован российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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