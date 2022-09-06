Авиация ВВО успешно прикрыла высадку десанта на учениях «Восток-2022»

Экипажи вертолетов армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках учений «Восток-2022» успешно отработали задачи по прикрытию высадки тактических десантов на полигоне в Приморском крае. Об этом рассказали в Минобороны.

Летчики боевых и транспортно-боевых вертолетов, отметили в оборонном ведомстве, нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по колоннам и скоплениям живой силы неприятеля, чтобы не допустить подхода резервов условного противника.

Таким образом экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24 обеспечили высадку десантно-штурмовых подразделений из транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Как добавили в ведомстве, в ходе учений армейская авиация ВВО с воздуха осуществляет поддержку и прикрытие действий сухопутных подразделений в районах розыгрышей практических действий.

Ранее, 4 сентября, иностранные военные в рамках подготовки к совместным практическим действиям на полигоне Сергеевский в Приморском крае провели техническое обслуживание вверенного вооружения и боевой военной техники в ходе учений «Восток-2022». В Минобороны отмечали, что российские военнослужащие передали своим иностранным коллегам танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, стрелковое вооружение и боеприпасы для участия в совместных практических действиях.

Кроме того, в тот же день появились кадры успешного выполнения заданий расчетов РСЗО «Ураган» ВВО по уничтожению противника в ходе ведения обороны острова Сахалин в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Восток-2022». Артиллеристы уничтожили условного противника, предпринявшего попытку высадиться на восточное побережье Сахалина.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В ходе учения, которое проводится с 1 по 7 сентября, совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.