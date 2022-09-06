Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад

Три года назад на проходящем в Подмосковье форуме "Армия" Госкорпорация Ростех впервые представила новейшую систему наведения, значительно улучшающую имеющиеся характеристики точности 122-мм боеприпасов реактивных систем залпового огня, эксплуатирующихся в армии России.

Тогда на сайте rostec.ru сообщалось, что разработка получила обозначение ОУ-122. Эта система дает возможность вести в автоматическом режиме определение местоположения и оптимальных траекторий для применяемых снарядов.

Высокая точность наведения обеспечивается данными инерциальной системы, управляющей снарядом, и сигналами находящихся на орбите спутников навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Такое конструкторское решение значительно повышает точность полета по заданной траектории - до 10 метров.

Представленный отсек управления ОУ-122 совмещается со многими версиями 122-мм снарядов для реактивных систем, таких как "Град", "Торнадо-Г" и др.

Монтаж устройства осуществляется на штатный взрыватель перед боевым применением, при этом никаких других доработок делать не нужно. Подготовка к пуску всего десять минут. Координаты цели в ОУ-122 вводятся с помощью специальной аппаратуры, которая и передает полетное задание.