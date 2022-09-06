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Вестник Мордовии

Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад

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ОУ-122
ОУ-122.
Источник изображения: Антон Тушин (rostec.ru)

Три года назад на проходящем в Подмосковье форуме "Армия" Госкорпорация Ростех впервые представила новейшую систему наведения, значительно улучшающую имеющиеся характеристики точности 122-мм боеприпасов реактивных систем залпового огня, эксплуатирующихся в армии России.

Тогда на сайте rostec.ru сообщалось, что разработка получила обозначение ОУ-122. Эта система дает возможность вести в автоматическом режиме определение местоположения и оптимальных траекторий для применяемых снарядов.

Высокая точность наведения обеспечивается данными инерциальной системы, управляющей снарядом, и сигналами находящихся на орбите спутников навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Такое конструкторское решение значительно повышает точность полета по заданной траектории - до 10 метров.

Представленный отсек управления ОУ-122 совмещается со многими версиями 122-мм снарядов для реактивных систем, таких как "Град", "Торнадо-Г" и др.

Монтаж устройства осуществляется на штатный взрыватель перед боевым применением, при этом никаких других доработок делать не нужно. Подготовка к пуску всего десять минут. Координаты цели в ОУ-122 вводятся с помощью специальной аппаратуры, которая и передает полетное задание.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
Град РСЗО
Компании
Ростех
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
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1 комментарий
№1
06.09.2022 11:40
Цитата, q
Высокая точность наведения обеспечивается данными инерциальной системы, управляющей снарядом, и сигналами находящихся на орбите спутников навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.

Отличная разработка чтобы создать из обычной РСЗО Торнадо-Г высокоточное оружие.
Но желательно эту систему доработать чтобы иметь возможность наносить высокоточные залповые удары допустим десятью РС.

Тогда отсеков  управления с ГЛОНАСС и GPS наведением нужно в среднем четыре штуки на один залп из 40 ПУ.
На остальные 36  реактивных снарядов следует применять более простые отсеки управления, которые обеспечат полет девяти  РС  в "стае" следом за "вожаком" с ГЛОНАСС и GPS наведением.
Поражение целей  "ведомыми" реактивными снарядами  возможно программировать  по заданной  заранее  схеме  в зависимости от  точки наведения  "вожака " ОУ-122 (круг, квадрат, линия....).
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