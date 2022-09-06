Венгрия: западная поддержка Украины лишь затягивает конфликт

Венгрия вносит раскол в западном фронте поддержки Украины

В то время как большинство западных стран обещают поддерживать Киев до конца, Венгрия открыто призывает Киев сдаться, пишет Politico. По мнению Виктора Орбана, западная помощь только затягивает конфликт на Украине.

Лили Байер

Пока Киев сражается с Кремлем, Будапешт подрывает западную поддержку Украины.

Будапешт — Западный альянс обещает поддерживать Украину до победного конца. Венгрия открыто призывает Киев сдаться.

Европейские государства направляют оружие Украине для поддержки ее критически важного контрнаступления. И решительно настаивают на том, что именно Киев будет решать, когда начинать мирные переговоры.

Но к этому числу стран Запада не принадлежит Венгрия.

Будучи членом НАТО и Европейского союза, Венгрия все же отказалась присоединиться к другим союзникам в предоставлении Киеву военной поддержки. Более того, Будапешт вообще запретил поставки оружия через Венгрию в Украину.

Несмотря на то, что Будапешт подписал санкции ЕС, сначала он настаивал на смягчении некоторых из них. И даже когда этим летом на востоке Украины бушевали боевые действия, венгерские официальные лица ездили в Москву, чтобы договориться о дополнительных поставках газа.

Сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за смену курса Запада по Украине. В своей июльской речи он сказал, что "Запад должен быть сосредоточен не на победе в конфликте, а на переговорах о мире и выработке адекватного предложения о перемирии".

"Задача Евросоюза — стоять не рядом с русскими или украинцами, а между Россией и Украиной", — сказал он.

По словам Орбана, западная помощь только затягивает украинский конфликт. "Санкции и поставки оружия не приведут к результатам, — сказал Орбан местному радио в августе. — Когда кто-то спешит тушить пожар, он не берет с собой огнемет".

Позиция Орбана по Украине, ясно проявляющаяся в то время, когда европейские лидеры обеспокоены "усталостью от конфликта" и приближающейся зимой в условиях стремительного роста цен на энергоносители и инфляции, вызвала в Киеве и на Западе страх того, что Венгрия может оказаться самым слабым звеном Запада, стремящегося справиться с крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе после Второй мировой войны.

Официальные лица на Западе признают, что Будапешт не остается в одиночестве, поскольку другие столицы иногда хотя бы частично разделяют озабоченность Венгрии. Но в условиях, когда союзники по ЕС и НАТО ищут новые способы поддержать Украину в долгосрочном конфликте, сопротивление Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса.

Орбану "плевать на Украину", как говорит Андраш Симони, бывший посол Венгрии в НАТО и США.

"Позиция Венгрии в отношении украинского конфликта — это не просто неудобство, это угроза, — сказал он. — И мне кажется, что НАТО или Европейский союз полностью этого не осознают. Я думаю, это ошибка".

Ближе к Кремлю, чем к Киеву

У Венгрии и Украины есть общая граница, но Будапешт уже давно уделяет больше внимания отношениям с Москвой, чем с Киевом.

"Политика Венгрии в отношении Украины всегда в определенной степени подчинялась политике Венгрии в отношении России", — сказал Андраш Раш, научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям. Он указал на энергетическую зависимость и инвестиции в Россию как на движущую силу политики Будапешта.

Орбан начал политическую карьеру как антисоветский либерал. Но после возвращения к власти в 2010 году наладил более тесные связи с Кремлем, часто встречаясь с президентом России Владимиром Путиным и заключив неоднозначную сделку с российской государственной компанией "Росатом" о расширении действующей в Венгрии атомной электростанции "Пакш". 26 августа, спустя более чем шесть месяцев после начала полномасштабной военной спецоперации России на Украине, Венгрия выдала разрешение на реализацию проекта.

В то же время отношения Венгрии с Украиной, особенно в последние пять лет, были непростыми.

Будапешт неоднократно конфликтовал с Киевом из-за его образовательной и языковой политики, которая, по словам венгров, ущемляет права более 100 тысяч человек, говорящих на венгерском языке и проживающих на западе Украины. В результате до СВО России Будапешт неоднократно блокировал проведение НАТО встреч на уровне министров с Украиной.

Большая часть стратегии Орбана в отношении Украины — как до, так и после 24 февраля — определяется венгерской внутренней политикой.

Обвинение Киева и Запада в провоцировании военного конфликта играет большую роль в предвыборном нарративе Орбана, считает политолог Эдит Згут-Пшибыльска (Edit Zgut-Przybylska). "Это прекрасно вписывается в евроскептический популизм партии Fidesz, утверждающей, что коррумпированный империалистический Запад угрожает стабильности в Центральной и Восточной Европе", — говорит она.

В преддверии выборов в апреле этого года официальные лица правящей партии Fidesz заявляли, что Украина пыталась вмешаться в выборный процесс. В победной речи после выборов Орбан даже назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из своих противников.

По словам бывшего посла Симони, похоже, что Орбан также ведет более длительную геополитическую игру, делая ставку на рост сил своих единомышленников по обе стороны Атлантики.

Премьер-министр, подвергающийся резкой критике со стороны западных союзников за подрыв демократических институтов Венгрии, часто говорит об относительном упадке мощи Запада и необходимости наладить отношения с другими частями мира.

Орбан сказал в радиоинтервью, что результаты предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США "могут повлиять на внешнюю политику Америки, в том числе в вопросе войны и мира. И я рассчитываю, что это произойдет".

Симони считает, что Орбан ищет "лучший из всех миров" — правое популистское правительство в Америке, которое оставит его в покое, а также близкие отношения с Россией и Китаем, которым все равно, что происходит внутри Венгрии.

Конфликт меняет все — но только на время

Однако февральская спецоперация России внесла в политику Орбана новые нюансы. Поскольку Запад сплотился вокруг Зеленского, у Орбана не было иного выхода, кроме как хотя бы внешне пойти в ногу с западными странами.

Когда лидеры ЕС согласились предоставить Украине статус кандидата для членства в ЕС, открыв Киеву дверь для возможного вступления в экономический блок, венгерский лидер не стал мешать Евросоюзу. И хотя Венгрия не пропускает оружие на Украину через свою территорию, она разрешает его транзит в другие страны НАТО, откуда оно может продолжить свой путь к линии фронта. Будапешт также незаметно поддержал использование фонда ЕС для возмещения расходов тем странам, которые отправляют Киеву военную технику.

Венгерские официальные лица говорят, что их страна в целом поддерживает западный альянс. "Существует много мифов о позиции Венгрии", — сказал один высокопоставленный венгерский чиновник на условиях анонимности. Он назвал позицию Будапешта в отношении санкций, особенно когда речь идет об энергетике, отражением "географических и экономических реалий страны".

"Мы были не единственными, у кого были собственные национальные соображения", — сказал этот чиновник.

Но опасения все же есть. "Венгрия выполняет только необходимый минимум, — говорит Раш из Немецкого совета по международным отношениям. — Я думаю, что это не нарушение консенсуса, не разрушение единства. Это ослабление единства".

Чиновники обеспокоены возникшей в НАТО напряженностью

Реакция Будапешта на российскую спецоперацию привела к некоторой изоляции Венгрии в Европе и охладила отношения страны с ее ближайшим союзником, Польшей.

Но сейчас, спустя шесть месяцев после начала СВО, единство западного альянса в отношении Украины также оказывается под угрозой. Между европейскими ястребами в отношении России — в частности, странами Балтии — и некоторыми западными столицами возникают серьезные разногласия по таким вопросам, как запрет на выдачу виз россиянам и дальнейшие действия с будущими пакетами санкций.

По словам некоторых официальных лиц, сейчас существует явное несоответствие между широкой поддержкой Киева Вашингтоном и гораздо более скромной помощью Украины со стороны Европы. А страх усталости от военного конфликта все больше проникает в европейские столицы в преддверии суровой зимы.

В этом политическом ландшафте западные партнеры беспокоятся, что Венгрия — как некий аутсайдер — рискует подорвать политику единства и безопасности ЕС.

"Венгры проводят собственную имперскую политику по отношению к окружающим их странам, где проживает венгерское меньшинство", — сказал один высокопоставленный чиновник из центральноевропейской страны.

"Орбану нужно финансировать свою щедрую внутреннюю социальную политику, даже продав европейскую безопасность", — добавил он, назвав нынешнее венгерское правительство "российско-китайским троянским конем".

Венгрия, по словам чиновника, продолжит сопротивляться некоторым попыткам Запада активнее помочь Украине — но в рамках того, как "она действовала до сих пор".

"Они думают только о себе и действуют только для себя", — сказал он.

Тем временем украинское правительство в последние недели несколько смягчило публичную критику Венгрии после громких выпадов со стороны Зеленского в первые месяцы конфликта. Но опасения в отношении Будапешта в Киеве сохраняются.

"Венгерское руководство, к сожалению, выдвинуло во главу угла внутреннюю политическую повестку дня и повестку дня своих российских друзей, а не западное единство и ценности, — сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель комитета украинского парламента по интеграции в ЕС.

"В разных странах Европы и НАТО есть политические силы, которые на самом деле тоже работают над подрывом нашего единства", — отметила Климпуш-Цинцадзе, добавив при этом, что в Венгрии эти силы находятся у власти.

Она заявила, что подход венгерского правительства ее "беспокоит — в том смысле, насколько он еще больше подорвет нашу общую позицию".