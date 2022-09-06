Америка устроила игру и попыталась переделать мир. К чему это приведет?

Тянь Фэйлун: эскалация конфликта на Украине и опасная игра США

Украинский конфликт зашел в тупик, пишет портал "Гуаньча", ссылаясь на прогностический анализ профессора Джона Миршаймера. Мир будет достигнут лишь когда противники - Россия и стоящие за Киевом США - придут к консенсусу. Это оставит след на всем мире, предсказывает автор.

17 августа 2022 года в журнале Foreign Affairs был опубликован прогностический анализ эскалации конфликта на Украине, проведенный известным американским специалистом в области международных отношений Джоном Миршаймером. Эта эскалация включает в себя даже возможность ограниченной "ядерной войны". В отличие от оптимистичного анализа различных западных источников, Миршаймер считает, что стратегия Соединенных Штатов и группы НАТО в отношении России направлена на "максимальное ослабление" Москвы посредством неограниченных поставок вооружения на Украину и поддержки Киева для того, чтобы добиться военной победы и, наконец, принудить Россию подписать унизительный мирный договор. Это позволит подчеркнуть последние достижения в расширении Североатлантического Альянса на Восток и обновить гегемонистский статус Америки. Москва также стремится к военной победе и более благоприятным условиям мирного договора.

После взаимного прощупывания почвы и сдержанных действий на первоначальном этапе конфликта обе стороны уперлись в почти безнадежный тупик на украинской сцене: финансовые и военные ресурсы Киева практически исчерпаны, Москва тоже находится под большим давлением. Однако прямая конфронтация между разумом и целями стратегического противостояния почти полностью отодвинула мирные переговоры на второй план. Миршаймер с помощью своей теории трагедии политики великих держав под названием "наступательный реализм" проанализировал и точно предсказал мрачную перспективу спецоперации на Украине и безысходную ситуацию, сложившуюся в мире.

Во вспышке конфликта, его захождении в тупик и возможности перерастания в "ядерную войну" видится огромная ирония по отношению к эффективности модели управления ООН и рациональности политических игр крупных держав. Мы можем интерпретировать и проанализировать это следующим образом:

Во-первых, американская гегемония и ее паразитическая система – главный источник трагедии политики великих держав. Гегемония Соединенных Штатов исключительна. Согласно выводам Збигнева Бжезинского, приведенным в "Великой шахматной доске", американская гегемония – это гегемония, которая кладет конец любой другой гегемонии и является высшей гегемонией в глобальной системе.

Сюда вкладываются два смысла: первый – абсолютная мощь гегемонии США больше, чем у любой другой страны; второй – Америка создала систематическую гегемонию, имеющую характер мировой империи, чья фактическая сила нарастает и консолидируется через систему альянсов. Группа НАТО является ее самым мощным инструментом, с которым налажены самые тесные контакты. Если бы Соединенные Штаты противостояли России в одиночку, у них могли бы возникнуть определенные сложности. Присоединение Североатлантического альянса, очевидно, может поставить Москву в затруднительное положение. Для того чтобы понять мощь Америки, следует изучить не только ее национальную систему, но и систему ее союзников, а также разобраться в порядке и механизмах усиления ее влияния. В противном случае невозможно ни точно осмыслить стратегические выборы США и тенденции противостояния, ни отреагировать на них.

Во-вторых, демократическая мягкая сила Америки и подавление ею ценности славянского национализма – важные факторы в конфликте между Россией и Украиной.

Политическая философия Владимира Путина – это славянский национализм, в своей самой важной речи до спецоперации он упоминал историческое единство Киева и Москвы. Этот национализм имеет природу традиционного "культурного сообщества" и ценностную ориентацию традиционной империи. Славянский национализм не равносилен восстановлению Российской империи, но в нем прослеживается историческая святость России и представляемой ею славянской культуры. Новое евразийство Дугина и славянский национализм Путина имеют схожую ценность.

Национализму Путина противопоставляются две идеологии: украинский национализм и американский либерализм. Национализм Путина – это исторический национализм культурного типа, в то время как национализм Украины представляет собой реальный национализм суверенного государства, оба типа отличаются по масштабам и силе. Однако если анализировать конфликт только в этом измерении, можно сразу увязнуть в обвинениях России в применении агрессии и даже политики грубой силы.

На самом деле суверенный национализм Украины паразитирует на либеральном гегемонизме Соединенных Штатов. Если Киев хочет вступить в НАТО, он должен полностью принять атлантический либерализм, возглавляемый Вашингтоном. Это новая идеология, основанная на американской протестантской этике и демократическом индивидуализме, которая устанавливает легитимность политической системы при помощи современных ценностей в области прав человека и реальности демократической политики. Это демократическая мягкая сила Америки. Несмотря на наличие факторов гегемонии, здесь также прослеживается ценностная легитимность, накопленная политической современностью Запада за последние пять сотен лет. В мире СМИ, где доминирует английский язык, антироссийскость становится новой политкорректностью, что как раз и является проекцией демократической мягкой силы США.

В-третьих, суверенный национализм Украины инициировал двойной процесс демократизации и вестернизации, что повлекло за собой бурную геополитическую реакцию со стороны России.

Сопротивление Украины обладает как реальностью суверенного национализма, так и идеализмом американского либерализма. Славянский национализм Путина, возможно, действительно имеет историческую основу, но американский либерализм с его идеализированным дискурсом и реальной практикой в сфере прав человека и демократии представил сильное искушение и дал пространство для политического строительства "воображаемого сообщества". Ради будущего этого "воображаемого сообщества" Киев будет бороться и держаться подальше от славянского национализма. За этим стоит не только реализация современной политики Украины, но и альянс между ней и системой либерального гегемонизма США. Таким образом, строительство демократического государства и присоединение Киева к американской системе гегемонии представляют собой один и тот же процесс. Этот процесс привел к неразрешимым нормативным противоречиям и конфликтам с российским культурным национализмом. В результате трагически возник военный кризис, который в дальнейшем зашел в тупик.

В-четвертых, стремление максимально ослабить Россию – это опасная политическая игра, которая нанесет непоправимый ущерб американской гегемонии и миру во всем мире.

Соединенные Штаты грозны и полны уверенности. Полагаясь на долгосрочную поддержку системы альянсов и даже неофициальное военное вмешательство (поставки вооружения, разведка, военная подготовка, наемники, финансовая помощь, поддержка общественного мнения), Вашингтон пытается втянуть Москву в мучительную и жестокую войну на истощение и в конечном итоге ценой Украины максимально ослабить Россию, вытеснить ее из рядов великих держав.

США тщательно рассчитали степень поддержки и опасные граничные условия, способные спровоцировать ядерную войну, но их стратегическое воображение и стремление ослабить Россию постепенно превзошли первоначальную осмотрительность. Миршаймер заметил, что ситуация подвергается печальной трансформации. Из-за того, что Америке не хватает стратегической умеренности и четкого понимания предела собственных сил, украинский конфликт постепенно превращается в "пьяную войну". Соединенные Штаты заранее одурманены вином победы и продолжают подливать масло в огонь. России по крайней мере нужно быть уверенной, что она не проиграет войну. Поэтому обе стороны будут неизбежно прибегать ко все более жестким методам ведения противостояния. Украина при этом является жертвой. Она – всего лишь площадка для проверки и укрепления американской гегемонии, а никак не соратник, о котором заботятся США. Более того, с юридической точки зрения Киев ни в каком смысле не является союзником Америки.

Эскалация конфликта на Украине в конечном итоге сведет на нет саму гегемонию Соединенных Штатов, отчего мир во всем мире столкнется с самой серьезной угрозой и вызовом со времен Второй мировой войны.

Что еще более важно, Россию невозможно максимально ослабить. Ее статус великой державы проистекает не из исторического оппортунизма, а из нормальной исторической эволюции и игры:

Во-первых, Россия – боевой народ. Боевой дух, умение переносить невзгоды и тяга к справедливости и реваншу означают, что Россия ни в коем случае не примет унизительные условия мирного договора, подразумевающие полное поражение и превращение в "страну второго сорта".

Во-вторых, Москва на самом деле не изолирована от мира. Открыто вводят санкции против России и поддерживают Украину в основном союзники Соединенных Штатов по НАТО и страны или международные организации, контролируемые Америкой. Однако значительное число государств либо придерживается нейтралитета, либо поддерживает Москву. Таким образом, украинский конфликт демонстрирует признаки "раскола мира".

В-третьих, Россия запустила экономическую систему военного времени и обратилась за широкой дипломатической поддержкой и внешними ресурсами. Она хорошо показала себя в области использования энергетических инструментов и распределения альтернативных финансов и постепенно нашла способы выживания в условиях "общесистемных санкций" Соединенных Штатов. Это повлекло за собой снижение эффективности американских мер и постоянные жалобы союзников США, в результате чего западная система санкций дала серьезную трещину и сейчас находится на грани краха.

В-четвертых, ключевые характеристики новой холодной войны между Пекином и Вашингтоном и "китайская угроза" помешали Америке сосредоточиться на ослаблении России. Опасная геополитическая игра США, пытающихся запустить "украинизацию Тайваня", привела к решительному сопротивлению Китая. Америка попробовала противостоять одновременно Пекину и Москве. Эта авантюрная международная политическая линия наоборот способствовала более тесному взаимодействию и сотрудничеству между Китаем и Россией и объективно привела к незаметной неблагоприятной трансформации гегемонистского статуса США.

В целом, украинский конфликт – это ожесточенное противостояние, подобное Третьей мировой войне в условиях ядерного сдерживания и ядерного баланса. Ни Америка, ни Россия не намерены вступать в прямую конфронтацию, но прямая конфронтация их стратегических целей и тупиковая ситуация на Украине привели к эскалации. Итог военного конфликта зависит от сил каждой из сторон, стремящихся к разным условиям мира. По сравнению с итоговым балансом сил в Корейской войне и тяжелым подписанием Пханмунджомской декларации мирный договор с Киевом неизбежно станет труднодостижимой целью. Этот процесс будет сложным, опасным и дорогостоящим.

Прежде чем наступит время заключения мирного договора, американская гегемония и ее система альянсов будут способствовать эскалации войны, сурово преследуя Россию, которая, в свою очередь, непременно мобилизует все внутренние и внешние ресурсы, чтобы гарантировать, что она не потерпит неудачу и добьется благоприятных результатов. Киев не сможет сделать выбор между войной и миром. Мир на Украине будет восстановлен только когда Вашингтон и Москва наконец достигнут критической точки взаимного истощения, то есть США почувствуют ограниченность своих сил, а Россия будет готова сдержать свои геополитические стремления, то есть обе стороны достигнут консенсуса по основным требованиям и концепциям мира и безопасности.

В любом случае в долгосрочной перспективе американская гегемония не победит, Россия не выйдет из игры, Украина будет оставаться жертвой (суверенитет и национальное достоинство не останутся неприкосновенными), а Европа будет ослаблена. Это породит кризис доверия в сердце гегемонистской системы США и приведет к восстановлению многополярности мира. Украинский конфликт предоставил мировую историческую возможность для политического и экономического подъема стран Востока. Однако, как будет осуществляться эволюция и каким будет новый порядок, пока трудно предугадать.

Иллюзии мира пришел конец, наследие международного права после Второй мировой войны столкнулось с пустотой. На каких ценностях и порядках будет основан новый мир? Ответ на этот вопрос зависит от воображения, моральной рациональности и способности всего человечества к институциональному сотрудничеству. В построении глобального порядка в XXI веке Соединенные Штаты не могут оставаться единственным центром с точки зрения морали и силы, и конфликт на Украине, возможно, станет переломным моментом.

Автор: Тянь Фэйлун (Tian Feilong, 田飞龙)