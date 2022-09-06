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ТАСС

Подводный стратег "Генералиссимус Суворов" проходит испытания в Баренцевом море

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«Генералиссимус Суворов»
«Генералиссимус Суворов».
Источник изображения: ТАСС

От испытаний зависит срок передачи подлодки ВМФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955А (шифр "Борей-А") проходит испытания в Баренцевом море. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Стратег "Генералиссимус Суворов" в настоящее время находится на испытаниях в Баренцевом море. По их итогам по оптимистичному сценарию его передача флоту может состояться "под елочку", то есть до завершения текущего года, по пессимистичному - в 2023 году", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

20 июля источник ТАСС сообщал, что подлодка первые вышла с судоверфи "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на заводские ходовые испытания в Белое море.

Подлодка "Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Крейсер заложен на судостроительном заводе "Севмаш" 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года. Планируется, что подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ). С его прибытием в боевом составе ТОФ будут четыре субмарины проекта 955/955А.

К настоящему времени корабелы "Севмаша" передали Военно-морскому флоту РФ пять подлодок проектов "Борей/Борей-А" - три первого и два второго. В разных стадиях строительства и на испытаниях находятся еще пять ракетных крейсеров проекта "Борей-А". Могут быть законтрактованы еще две субмарины этого класса.

Основное оружие стратегических ракетоносцев проекта "Борей/Борей-А" - 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". 

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей
ТОФ
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