Разработчик сообщил об интересе Минобороны к дрону "Одуванчик"

Беспилотный летательный аппарат впервые был представлен на форуме "Армия-2022"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российское военное ведомство интересовалось отечественным беспилотным летательным аппаратом (БЛА) "Одуванчик", впервые представленным на форуме "Армия-2022". Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора по развитию разработавшей дрон научно-производственной компании "Атри" Руслан Ляпин.

"К нам подходило Министерство природы - им нужен мониторинг маленьких очагов пожара. Они выезжают на машине, запускают его с руки или с направляющих и проводят мониторинг пожаров. Иностранные делегации, различные ведомства, в том числе [проявляло интерес] Министерство обороны РФ для своих нужд", - сказал он.

Легкий беспилотник "Одуванчик" существует в модификациях с мультикоптерным и соосным расположением винтов, причем с последним он наименее сильно подвержен влиянию осадков и порывов ветра. Беспилотник запускается с рук или направляющих, поднимается на высоту до 3 000 м, радиус его полета ограничен 5 000 м, время полета - 40-45 минутами. По словам представителя компании, полезная нагрузка БЛА составляет до 2 кг, в качестве нее могут выступать модули радиоразведки.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил с 15 по 21 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступало Минобороны России.