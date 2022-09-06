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ТАСС

Космонавты разместили фотографии Циолковского, Королева и Соловьева на внешнем борту МКС

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Внешний борт многоцелевого лабораторного модуля "Наука",
Внешний борт многоцелевого лабораторного модуля "Наука",.
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев сообщил, что на платформе, установленной на внешнем борту многоцелевого лабораторного модуля "Наука", также размещена копия Знамени Победы

МКС, 4 сентября. /ТАСС/. Российские члены экипажа МКС разместили фотографии теоретика космонавтики Константина Циолковского, советского конструктора Сергея Королева, генконструктора пилотируемых систем и комплексов РФ, руководителя полетом российского сегмента станции Владимира Соловьева и первого заместителя генерального конструктора ПАО "РКК "Энергия", главного конструктора пилотируемых космических комплексов в рамках программы МКС Сергея Романова на платформе, установленной на внешнем борту многоцелевого лабораторного модуля "Наука", передает в воскресенье спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

По его словам, также там размещена копия Знамени Победы. Платформа была установлена во время выхода в открытый космос, прошедшего 2 сентября. Она предназначена для научной нагрузки для экспериментов на внешнем борту МКС.

Внекорабельную деятельность в пятницу совершили Артемьев и его коллега Денис Матвеев. Они провели в открытом космосе 7 часов 47 минут. За это время российские члены экипажа МКС установили несколько мягких поручней, платформу, перенесли и проверили пульт EMMI, необходимый для управления манипулятором ERA, растянули грузовую стрелу от модуля "Заря" к модулю "Поиск".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. В настоящее время его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. 

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