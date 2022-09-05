Глава Минобороны Белоруссии будет наблюдать за учением "Восток-2022"

Минск. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин будет наблюдать за учением "Восток-2022", сообщил в воскресенье его помощник по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин примет участие в наблюдении за стратегическим командно-штабным учением "Восток-2022", которое пройдет на Дальнем Востоке Российской Федерации", - написал представитель белорусского военного ведомства в своем телеграм-канале.

Стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022" пройдет на семи полигонах Восточного военного округа РФ, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В них задействуют более 50 тыс. человек из 11 стран, свыше 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 беспилотников и 60 боевых кораблей и других военных судов.