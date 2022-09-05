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ТАСС

СМИ: Китай испытал беспилотник на солнечных батареях для полетов в ближнем космосе

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AVIC
Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC).
Источник изображения: cdn.profile.ru

Крупногабаритный двухфюзеляжный БПЛА ближнего космоса QMX-50 после 26-минутного полета успешно приземлился

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Китай провел успешные испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для полетов в околоземном космическом пространстве Циминсин-50 (QMX-50), работающего за счет солнечных аккумуляторов. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Корпорацию авиационной промышленности Китая (AVIC).

Крупногабаритный двухфюзеляжный БПЛА ближнего космоса QMX-50, разработанный Первым авиастроительным институтом AVIC, совершил взлет в районе города Юйлинь (провинция Шэньси) на северо-западе страны и после 26-минутного полета успешно приземлился, говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что это первый низкоскоростной БПЛА для ближнего космоса с двухфюзеляжной компоновкой, а также первый БПЛА, полностью функционирующий за счет солнечных аккумуляторов, созданный AVIC. 

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Страны
Китай
Компании
AVIC
Проекты
БПЛА
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