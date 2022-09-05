Ереван опровергает информацию Баку об обстреле азербайджанских позиций на границе

Вид на гору Арарат и город Ереван.

Ереван. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Армении в воскресенье заявило, что информация министерства обороны Азербайджана об обстреле их позиций на азербайджано-армянской границе является недостоверной.

"Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. Подразделения ВС Армении 3 и 4 сентября не открывали огонь по азербайджанским позициям в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной линии", - заявила пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что обстановка на границе относительно стабильная и контролируется Вооруженными силами Армении.

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

"Начиная с полудня 3 сентября и до утра 4 сентября, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Басаркечарского, Герусского районов и района Гаракилься периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.