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РИА Новости

В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты

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Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина. 8 августа 2022 года
Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина. 8 августа 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Минобороны России: ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты из-за "тувинского феномена"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил Украины не могут расшифровать радиоперехваты, поскольку российские военнослужащие используют тувинский язык для передачи информации. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале.

"Разведка Украины столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. "Слухачи" ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке", — уточнило ведомство.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
05.09.2022 07:25
Если у российских войск на Украине радиосвязь осуществляется по открытым каналам голосовыми командами, то действительно вся надежда на тувинцев...

Может кто из "писателей" не знает но в 80-е уже широко использовали ЗАС прослушать которую невозможно, там все "хрипит и булькает" , у меня брат на такой служил 83-85 гг  в Тульской дивизии ВДВ.
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